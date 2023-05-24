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Владислава Ткаченко, редакторка стрічки

Реєстрація місця проживання: як отримати витяг до паспорта

Реєстрація місця проживання: як отримати витяг до паспорта
Фото: Depositphotos

ІD-картка – сучасний варіант українського паперового паспорта. ІD-документ полегшує взаємодію громадян з державними органами, адже не вимагає збирати різноманітні довідки для отримання послуг.

ID-паспорт має лише один недолік – в ньому не зазначається місце проживання особи. Через це власникам ID-карток доводиться мати із собою паперовий витяг до паспорта про місце проживання.

Витяг знадобиться вам для підтвердження місця проживання всюди, де це буде необхідно (наприклад, в банку, для влаштування дитини у школу чи садочок, під час оформлення шлюбу чи щоб стати на військовий облік тощо).

Як отримати витяг до паспорта про місце проживання, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Отримуємо витяг до паспорта 2023

Якщо вам знадобився витяг про місце проживання, отримати його ви можете двома способами – онлайн чи офлайн.

Як отримати послугу офлайн

Вам необхідно звернутися до ЦНАПу за вашою адресою проживання. Візьміть із собою паспорт та інші документи, що посвідчують особу.

Як отримати послугу онлайн

Для цього потрібно скористатися державним порталом Дія. Послуга безоплатна.

  1. Перейдіть за посиланням та натисніть Отримати витяг.
  2. Авторизуйтесь або зареєструйтесь в особистому кабінеті.
  3. Перевірте інформацію про себе та своє місце проживання. Якщо все вірно, натискайте Продовжити.
  4. Оберіть, для кого ви хочете отримати витяг: для себе чи дитини.
  5. Якщо замовляєте витяг для своєї дитини, вкажіть серію та номер свідоцтва про народження малюка.
  6. Далі ваш запит відправиться в обробку.
  7. Коли витяг до паспорта буде готовий, ви отримаєте сповіщення на імейл та в особистому кабінеті.
  8. Завантажити витяг можна з розділу Отримані документи в особистому кабінеті.

Кожен витяг містить унікальний номер та QR-код. Тому, щоб перевірити, чи дійсний ваш витяг, достатньо скористатися камерою смартфона.

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