Военным увеличат отпуска: Рада приняла законопроект за основу

Верховная Рада голосами 333 народных депутатов в первом чтении приняла за основу законопроект об увеличении отпуска военным до 40 дней.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

— Разрешается отпуск 30 дней и еще 10 дней по семейным обстоятельствам, — уточнил политик.

По его словам, такой отпуск будет предоставляться без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины туда и обратно, но не более двух суток в один конец.

В то же время документ еще должен пройти второе чтение.

По словам Гончаренко, это произойдет в ближайшие недели.

В декабре 2022 года президент Владимир Зеленский подписал закон, которым предусматривается возможность отправки военнослужащих в отпуск во время военного положения.

Согласно документу, в особый период во время действия военного положения военные могут получать часть ежегодного основного отпуска.

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