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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Військовим збільшать відпустки: Рада прийняла законопроєкт за основу

Військовим збільшать відпустки: Рада прийняла законопроєкт за основу
Фото: Depositphotos

Верховна Рада голосами 333 народних депутатів у першому читанні прийняла за основу законопроєкт щодо збільшення відпустки військовим до 40 днів.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

– Дозволяється відпустка 30 днів і ще 10 днів за сімейними обставинами, – уточнив політик.

За його словами, така відпустка надаватиметься без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України туди й назад, але не більше двох діб в один кінець.

Водночас документ ще має пройти друге читання.

За словами Гончаренка, це станеться у найближчі тижні.

У грудні 2022 року президент Володимир Зеленський підписав закон, яким передбачається можливість відправки військовослужбовців у відпустку під час воєнного стану.

Згідно з документом, в особливий період під час дії воєнного стану військові можуть отримувати частину щорічної основної відпустки.

Відпустка, Війна в Україні, Верховна Рада IX скликання, Воєнний стан, Законопроект, ЗСУ, Олексій Гончаренко, українські військові
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