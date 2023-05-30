Військовим збільшать відпустки: Рада прийняла законопроєкт за основу
Верховна Рада голосами 333 народних депутатів у першому читанні прийняла за основу законопроєкт щодо збільшення відпустки військовим до 40 днів.
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
– Дозволяється відпустка 30 днів і ще 10 днів за сімейними обставинами, – уточнив політик.
За його словами, така відпустка надаватиметься без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України туди й назад, але не більше двох діб в один кінець.
Водночас документ ще має пройти друге читання.
За словами Гончаренка, це станеться у найближчі тижні.
У грудні 2022 року президент Володимир Зеленський підписав закон, яким передбачається можливість відправки військовослужбовців у відпустку під час воєнного стану.
Згідно з документом, в особливий період під час дії воєнного стану військові можуть отримувати частину щорічної основної відпустки.
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