Выплаты ВПЛ в июне: как оформить заявку и получить госпомощь

Стратегия государственной политики в отношении внутренних переселенцев на период до 2025 года предусматривает выплату денежной помощи.

Факты ICTV рассказывают, на какую поддержку могут рассчитывать ВПЛ.

Выплаты ВПЛ — кто может получать

С марта 2022 года внутренние переселенцы, которые имеют статус ВПЛ, ежемесячно получают от государства помощь:

3 тыс. грн — для детей и лиц с инвалидностью;

2 тыс. грн — для всех остальных лиц.

Такие же выплаты остаются с 1 июня 2023 года.

Помощь начисляется автоматически. Выплаты начинаются с месяца обращения (за полный месяц, независимо от даты обращения).

Право на выплаты имеют:

Переселенцы, которые выехали из населенных пунктов из Перечня территорий.

Граждане, жилье которых разрушено или непригодно для проживания в результате войны, и которые подали до 20 мая 2022 года заявку на возмещение потерь (в частности, через портал Дія).

Граждане, которые имеют документальное подтверждение от органов местного самоуправления, что их недвижимое имущество (жилье) повреждено или уничтожено из-за боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных развязанной РФ войной.

Предусмотрена компенсация расходов на переселение, а также на проживание, питание, медицинскую помощь и тому подобное. Выплаты могут получать переселенцы, которые повторно переместились с временно оккупированных территорий (ВОТ) или территорий, где продолжаются боевые действия.

Куда обращаться, если не поступают выплаты

Начисление денег происходит трижды в месяц: до 3, 13 и 23 числа. Саму выплату каждый переселенец получает раз в месяц.

Если деньги не приходят, то в таком случае нужно:

позвонить в Минреинтеграции (номер горячей линии 15-48);

позвонить в офис уполномоченного по вопросам ВПЛ (+38 (066) 813-62-39;

обратиться в свой ЦПАУ (центр предоставления административных услуг) или управление соцзащиты.

Какие территории входят в перечень для выплат ВПЛ

Минреинтеграции уполномочено добавлять в список новые территории или исключать из него какие-то общины.

Находится ли ваш населенный пункт в перечне, можно проверить в документе:

За обновлением перечня территорий можно следить на сайтах Верховной Рады Украины или Министерства реинтеграции.

Как оформить помощь на проживание ВПЛ

Внутренние переселенцы могут оформить справку ВПЛ и подать заявку на помощь лично и онлайн:

1. Лично это можно сделать:

в ЦНАУ общины, куда переехал человек;

в управлении соцзащиты;

через уполномоченное лицо исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета.

Нужно предоставить удостоверение личности и документ о регистрации в населенном пункте, который находится под оккупацией или где ведутся бои.

2.Для оформления заявки онлайн нужно авторизоваться в приложении Дія — выбрать услугу Помощь для ВПЛ. Услуга является комплексной — можно оформить и справку ВПЛ, и выплаты.

Заметим, что в Дії должна отображаться карточка налогоплательщика и один из паспортов (ID-карта или заграничный биометрический паспорт).

Для ребенка до 14 лет справку ВПЛ может оформить кто-то из родителей. Для этого в Дії отца/матери должно отображаться свидетельство о рождении ребенка.

При оформлении помощи нужно ставить отметку о том, что заявление подается и на детей.

Если оформление через Дію не состоялось, то нужно обратиться в ближайшее управление соцзащиты населения. Если там не смогут помочь, тогда стоит позвонить в Национальную сервисную службу Украины (по номеру 044 289 8789).

Как только Ощадбанк перечислит средства в банк, который указал в заявке переселенец, выплату будет зачислена на счет.

Ранее вице-премьер-министр Ирина Верещук отметила, что в 2023 году государство продолжит поддерживать ВПЛ — люди будут получать всю необходимую им денежную помощь.

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