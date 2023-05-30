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Общество
Марта Бондаренко, редактор ленты

Выплаты ВПЛ в июне: как оформить заявку и получить госпомощь

Выплаты ВПЛ в июне: как оформить заявку и получить госпомощь
Фото: Pixabay

Стратегия государственной политики в отношении внутренних переселенцев на период до 2025 года предусматривает выплату денежной помощи.

Факты ICTV рассказывают, на какую поддержку могут рассчитывать ВПЛ.

Выплаты ВПЛ — кто может получать

С марта 2022 года внутренние переселенцы, которые имеют статус ВПЛ, ежемесячно получают от государства помощь:

  • 3 тыс. грн — для детей и лиц с инвалидностью;
  • 2 тыс. грн — для всех остальных лиц.

Такие же выплаты остаются с 1 июня 2023 года.

Помощь начисляется автоматически. Выплаты начинаются с месяца обращения (за полный месяц, независимо от даты обращения).

Право на выплаты имеют:

Переселенцы, которые выехали из населенных пунктов из Перечня территорий.

  • Граждане, жилье которых разрушено или непригодно для проживания в результате войны, и которые подали до 20 мая 2022 года заявку на возмещение потерь (в частности, через портал Дія).
  • Граждане, которые имеют документальное подтверждение от органов местного самоуправления, что их недвижимое имущество (жилье) повреждено или уничтожено из-за боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных развязанной РФ войной.

Предусмотрена компенсация расходов на переселение, а также на проживание, питание, медицинскую помощь и тому подобное. Выплаты могут получать переселенцы, которые повторно переместились с временно оккупированных территорий (ВОТ) или территорий, где продолжаются боевые действия.

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Куда обращаться, если не поступают выплаты

Начисление денег происходит трижды в месяц: до 3, 13 и 23 числа. Саму выплату каждый переселенец получает раз в месяц.

Если деньги не приходят, то в таком случае нужно:

  • позвонить в Минреинтеграции (номер горячей линии 15-48);
  • позвонить в офис уполномоченного по вопросам ВПЛ (+38 (066) 813-62-39;
  • обратиться в свой ЦПАУ (центр предоставления административных услуг) или управление соцзащиты.

Какие территории входят в перечень для выплат ВПЛ

Минреинтеграции уполномочено добавлять в список новые территории или исключать из него какие-то общины.

Находится ли ваш населенный пункт в перечне, можно проверить в документе:

За обновлением перечня территорий можно следить на сайтах Верховной Рады Украины или Министерства реинтеграции.

Как оформить помощь на проживание ВПЛ

Внутренние переселенцы могут оформить справку ВПЛ и подать заявку на помощь лично и онлайн:

1. Лично это можно сделать:

  • в ЦНАУ общины, куда переехал человек;
  • в управлении соцзащиты;
  • через уполномоченное лицо исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета.

Нужно предоставить удостоверение личности и документ о регистрации в населенном пункте, который находится под оккупацией или где ведутся бои.

2.Для оформления заявки онлайн нужно авторизоваться в приложении Дія — выбрать услугу Помощь для ВПЛ. Услуга является комплексной — можно оформить и справку ВПЛ, и выплаты.

Заметим, что в Дії должна отображаться карточка налогоплательщика и один из паспортов (ID-карта или заграничный биометрический паспорт).

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Для ребенка до 14 лет справку ВПЛ может оформить кто-то из родителей. Для этого в Дії отца/матери должно отображаться свидетельство о рождении ребенка.

При оформлении помощи нужно ставить отметку о том, что заявление подается и на детей.

Если оформление через Дію не состоялось, то нужно обратиться в ближайшее управление соцзащиты населения. Если там не смогут помочь, тогда стоит позвонить в Национальную сервисную службу Украины (по номеру 044 289 8789).

Как только Ощадбанк перечислит средства в банк, который указал в заявке переселенец, выплату будет зачислена на счет.

Ранее вице-премьер-министр Ирина Верещук отметила, что в 2023 году государство продолжит поддерживать ВПЛ — люди будут получать всю необходимую им денежную помощь.

ВПО, Переселенці, Соціальні виплати
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