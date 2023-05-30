Выплаты ВПЛ в июне: как оформить заявку и получить госпомощь
Стратегия государственной политики в отношении внутренних переселенцев на период до 2025 года предусматривает выплату денежной помощи.
Факты ICTV рассказывают, на какую поддержку могут рассчитывать ВПЛ.
Выплаты ВПЛ — кто может получать
С марта 2022 года внутренние переселенцы, которые имеют статус ВПЛ, ежемесячно получают от государства помощь:
- 3 тыс. грн — для детей и лиц с инвалидностью;
- 2 тыс. грн — для всех остальных лиц.
Такие же выплаты остаются с 1 июня 2023 года.
Помощь начисляется автоматически. Выплаты начинаются с месяца обращения (за полный месяц, независимо от даты обращения).
Право на выплаты имеют:
Переселенцы, которые выехали из населенных пунктов из Перечня территорий.
- Граждане, жилье которых разрушено или непригодно для проживания в результате войны, и которые подали до 20 мая 2022 года заявку на возмещение потерь (в частности, через портал Дія).
- Граждане, которые имеют документальное подтверждение от органов местного самоуправления, что их недвижимое имущество (жилье) повреждено или уничтожено из-за боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных развязанной РФ войной.
Предусмотрена компенсация расходов на переселение, а также на проживание, питание, медицинскую помощь и тому подобное. Выплаты могут получать переселенцы, которые повторно переместились с временно оккупированных территорий (ВОТ) или территорий, где продолжаются боевые действия.
Куда обращаться, если не поступают выплаты
Начисление денег происходит трижды в месяц: до 3, 13 и 23 числа. Саму выплату каждый переселенец получает раз в месяц.
Если деньги не приходят, то в таком случае нужно:
- позвонить в Минреинтеграции (номер горячей линии 15-48);
- позвонить в офис уполномоченного по вопросам ВПЛ (+38 (066) 813-62-39;
- обратиться в свой ЦПАУ (центр предоставления административных услуг) или управление соцзащиты.
Какие территории входят в перечень для выплат ВПЛ
Минреинтеграции уполномочено добавлять в список новые территории или исключать из него какие-то общины.
Находится ли ваш населенный пункт в перечне, можно проверить в документе:
За обновлением перечня территорий можно следить на сайтах Верховной Рады Украины или Министерства реинтеграции.
Как оформить помощь на проживание ВПЛ
Внутренние переселенцы могут оформить справку ВПЛ и подать заявку на помощь лично и онлайн:
1. Лично это можно сделать:
- в ЦНАУ общины, куда переехал человек;
- в управлении соцзащиты;
- через уполномоченное лицо исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета.
Нужно предоставить удостоверение личности и документ о регистрации в населенном пункте, который находится под оккупацией или где ведутся бои.
2.Для оформления заявки онлайн нужно авторизоваться в приложении Дія — выбрать услугу Помощь для ВПЛ. Услуга является комплексной — можно оформить и справку ВПЛ, и выплаты.
Заметим, что в Дії должна отображаться карточка налогоплательщика и один из паспортов (ID-карта или заграничный биометрический паспорт).
Для ребенка до 14 лет справку ВПЛ может оформить кто-то из родителей. Для этого в Дії отца/матери должно отображаться свидетельство о рождении ребенка.
При оформлении помощи нужно ставить отметку о том, что заявление подается и на детей.
Если оформление через Дію не состоялось, то нужно обратиться в ближайшее управление соцзащиты населения. Если там не смогут помочь, тогда стоит позвонить в Национальную сервисную службу Украины (по номеру 044 289 8789).
Как только Ощадбанк перечислит средства в банк, который указал в заявке переселенец, выплату будет зачислена на счет.
Ранее вице-премьер-министр Ирина Верещук отметила, что в 2023 году государство продолжит поддерживать ВПЛ — люди будут получать всю необходимую им денежную помощь.
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