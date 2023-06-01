Бомбоубежища Киева: где искать укрытие в случае чрезвычайной ситуации

В КГГА обновили актуальную карту бомбоубежищ или укрытий, куда можно спрятаться во время воздушной тревоги. Подземные убежища расположены по всей территории Киева.

По данным интерактивной карты, некоторые укрытия расположены в подвалах, подземных переходах или паркингах, а также на всех станциях Киевского метрополитена.

Все эти укрытия помогут украинцам спрятаться в случае ракетных ударов или обстрелов российской армии.

Согласно интерактивной карте, больше всего укрытий расположено в Голосеевском, Печерском, Оболонском и Днепровском районах.

Напомним, что ночью 1 июня во время ракетной атаки на Киев погибли ребенок и две женщины, поскольку они не смогли попасть в укрытие поликлиники в Деснянском районе — его двери были закрыты.

Начальник КГВА Сергей Попко заявил, что за гибель людей должны отвечать чиновники на всех уровнях власти, и поручил провести проверку убежищ.

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