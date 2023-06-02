Война может закончиться совсем скоро, в 2023 году – Клименко
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко выразил надежду, что война РФ против Украины закончится в 2023 году.
Об этом он рассказал в интервью украинской службе BBC.
Клименко отметил, что он не политик, а потому не может давать четких прогнозов относительно военной ситуации.
– Я надеюсь, что достаточно скоро. Есть надежда на это, – сказал глава МВД, отвечая на вопрос о возможности конца войны в 2023 году.
Министр отметил, что бригады Гвардии наступления уже сформированы на 100% по численности — это около 40 000 воинов.
– Основная цель создания этих подразделений – в составе Сил обороны осуществить штурмовые действия по освобождению территории нашего государства и выйти на границу 1991 года, – заявил министр.
Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Вооруженные силы Украины готовы к долгожданному контрнаступлению против российских войск. Оно может начаться уже в ближайшее время.
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