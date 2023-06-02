Война может закончиться совсем скоро, в 2023 году – Клименко

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко выразил надежду, что война РФ против Украины закончится в 2023 году.

Об этом он рассказал в интервью украинской службе BBC.

Клименко отметил, что он не политик, а потому не может давать четких прогнозов относительно военной ситуации.

– Я надеюсь, что достаточно скоро. Есть надежда на это, – сказал глава МВД, отвечая на вопрос о возможности конца войны в 2023 году.

Министр отметил, что бригады Гвардии наступления уже сформированы на 100% по численности — это около 40 000 воинов.

– Основная цель создания этих подразделений – в составе Сил обороны осуществить штурмовые действия по освобождению территории нашего государства и выйти на границу 1991 года, – заявил министр.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Вооруженные силы Украины готовы к долгожданному контрнаступлению против российских войск. Оно может начаться уже в ближайшее время.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.