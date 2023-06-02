Війна може закінчитися зовсім скоро, у 2023 році – Клименко
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко висловив сподівання, що війна РФ проти України закінчиться у 2023 році.
Про це він розповів в інтерв’ю українській службі BBC.
Клименко зазначив, що він не політик, а тому не може давати чітких прогнозів щодо військової ситуації.
– Я сподіваюся, що досить скоро. Є надія на це, — сказав глава МВС, відповідаючи на запитання щодо можливості кінця війни у 2023 році.
Міністр наголосив, що бригади Гвардії наступу вже сформовані на 100% за чисельністю — це близько 40 000 воїнів.
– Основна мета створення цих підрозділів — у складі Сил оборони здійснити штурмові дії зі звільнення території нашої держави та вийти на кордон 1991 року, — заявив міністр.
Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов заявив, що Збройні сили України готові до довгоочікуваного контрнаступу проти російських військ. Він може розпочатися уже найближчим часом.
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