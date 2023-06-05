Местами грозы и дожди: какой будет погода в Украине 6 июня
Во вторник, 6 июня, в части регионов Украины ожидаются дожди и грозы. Столбики термометров поднимутся до +24 – 26 градусов.
Кратковременные дожди и грозы пройдут в западных областях Украины: Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой.
– В дневные часы чуть-чуть может покапать в северной части. На остальной территории – антициклон, сухо и солнечно, – прогнозирует синоптик Наталья Диденко.
В то же время, по прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, в северных областях завтра в целом не ожидаются осадки, даже небольшие.
Во вторник погода в Украине будет теплой, но не жаркой. Температура воздуха будет ниже на Закарпатье и в Карпатах: до +22 – 24 градусов.
На Востоке днем ожидается от +20 до +24 градусов.
Теплее всего будет завтра в северных, южных и центральных регионах: от +23 до +26 градусов.
В Киеве 6 июня ожидается теплая погода: столбики термометров днем поднимутся до +26 градусов. Синоптики прогнозируют переменную облачность и без существенных осадков.
В течение этой недели дожди ожидаются преимущественно на Западе Украины.
– Увеличится количество дождей в выходные, 10-11 июня, и соответственно немного похолодает, — уточнила Наталья Диденко.
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В понедельник синоптики осадков не прогнозируют. Лишь на Закарпатье и в Карпатах днем пройдет кратковременный дождь, местами гроза.
Ветер будет переменных направлений, 3-8 м/с, переменная облачность.
Температура днем составит +20 – 25 градусов, а на Закарпатье – до +27 градусов.
В целом погода в июне обещает быть жаркой. Синоптики прогнозируют среднюю температуру на уровне +18 – 23, а в горах +15 – 19. Это на 1-1,5 градуса выше нормы.
Источник: Наталья Диденко, Украинский гидрометеорологический центр
Фото: Украинский гидрометеорологический центр
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