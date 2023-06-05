Місцями грози та дощі: якою буде погода в Україні 6 червня

У вівторок, 6 червня, в частині регіонів України очікуються дощі та грози. Стовпчики термометрів піднімуться до +24 – 26 градусів.

Короткочасні дощі та грози завтра пройдуть у західних областях України: Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій.

– У денні години трохи може покапати у північній частині. На решті території – антициклон, сухо і сонячно, – прогнозує синоптик Наталка Діденко.

Водночас за прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, в північних областях завтра загалом не очікуються опади, навіть невеликі.

У вівторок погода в Україні буде теплою, проте неспекотною. Температура повітря буде нижчою на Закарпатті та в Карпатах: до +22 – 24 градусів.

На Сході України вдень очікується від +20 до +24 градусів.

Найтепліше буде завтра в північних, південних та центральних регіонах: від +23 до +26 градусів.

У Києві 6 червня передбачається тепла погода: стовпчики термометрів удень піднімуться до +26 градусів. Синоптики прогнозують мінливу хмарність та без істотних опадів.

Протягом цього тижня дощі очікуються переважно на Заході України.

– Побільшає дощів вихідними, 10-11 червня, і відповідно трохи похолоднішає, – уточнила Наталка Діденко.

Погода на 5 червня

У понеділок, 5 червня, синоптики опадів не прогнозують. Лише на Закарпатті та в Карпатах вдень пройде короткочасний дощ, місцями гроза.

Вітер буде змінних напрямків, 3-8 м/с, мінлива хмарність.

Температура вдень становитиме +20 – 25 градусів, а на Закарпатті – до +27 градусів.

Загалом погода в червні обіцяє бути спекотною. Синоптики прогнозують середню температуру на рівні +18 – 23, а в горах +15 – 19. Це на 1-1,5 градуса вище за норму.

Джерело: Наталка Діденко, Український гідрометеорологічний центр

Фото: Український гідрометеорологічний центр

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