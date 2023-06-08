Преступления сексуального насилия над детьми во время войны: сколько зафиксировано и кто будет наказан

— К преступникам, которые являются гражданами другого государства, применяются нормы украинского законодательства? Есть ли отличия наказания за такое преступление гражданских и военных?

— Субъектом военных преступлений может быть любой: иностранец, лицо без гражданства и гражданин Украины, в частности тот, который перешел на сторону врага.

Существенных различий в наказании, в зависимости от того, преступник военный или гражданский, нет. Здесь имеет значение лишь степень тяжести деяния, которое они совершили. В то же время нужно учитывать, в каком контексте было совершено преступление.

— Есть ли уже наказанные за такие преступления. Если да, какое наказание они получили?

— На сегодня есть один приговор украинского суда в этой категории дел, также четырем военнослужащим РФ сообщено о подозрении.

Досудебное следствие продолжается и принимаются все необходимые меры для установления лиц потенциальных подозреваемых.

Кроме того, стоит упомянуть о сотрудничестве с МУС (Международный уголовный суд. — Ред.), которое Украина активно ведет с начала широкомасштабного вторжения. Это важно, поскольку благодаря юрисдикции МУС мы можем в будущем привлечь за эти преступления не только непосредственных исполнителей, а также верховное командование РФ — как военное, так и гражданское.

— Как фиксируют факты насилия над детьми?

— Сейчас правоохранительными органами эти факты фиксируются в рамках уголовных производств. Учитывая особую категорию пострадавших, как правило, уголовное производство начинается с их заявления.

Очевидно, что несовершеннолетние не всегда могут это сделать, поэтому вместо них к нам обращаются их родители или другие близкие.

Кроме того, проведение следственных действий здесь отличается от обычных, поскольку следует привлекать, кроме пострадавшего, еще и родителей и психолога.

Также во время досудебного расследования следователи и прокуроры не давят на пострадавшего и его родственников. В этих категориях дел спешка бывает вредной, поэтому мы готовы ждать, когда пострадавший сам к нам обратится со своей историей.

— Как работают психологи с несовершеннолетними пострадавшими от насилия?

— Привлечение психолога во всех таких делах является довольно распространенной практикой, а в случаях с несовершеннолетними – особенно необходимо. Роль психологов сверхважна, поскольку они позволяют выстроить мост коммуникации между пострадавшим и правоохранительными органами.

Психолог может определить определенные триггеры, чтобы при допросе избежать ретравматизации. В то же время психологи способны определить вообще готовность ребенка разговаривать на эту тему.

Когда он молчит, здесь наша работа останавливается и мы не будем его убеждать в дальнейшем сотрудничестве. Но следователи и прокуроры всегда будут готовы выслушать его и продолжать расследование, чтобы установить преступников и привлечь их к ответственности.

— Есть ли срок давности привлечения к уголовной ответственности для такого рода преступлений. В каких случаях преступник может уклониться от ответственности (конечно же, кроме его смерти)?

— Международное гуманитарное право закрепляет отсутствие сроков давности по категориям этих преступлений.

В то же время наш УПК закрепляет сроки досудебного расследования, которые определяют время, в течение которого следователи и прокуроры могут расследовать уголовное производство.

Конечно, есть изменения в УПК, но они не касаются уголовных производств, расследование которых началось с момента введения военного положения в Украине.

Сейчас законодатель работает над тем, чтобы устранить, исправить этот недостаток. Но не стоит забывать, что для МУС и инстанций, руководствующихся универсальной юрисдикцией, этих сроков нет. Поэтому случаи уклонения от ответственности за военные преступления, и СНСК (сексуальное насилие, связанное с конфликтом. — Ред.) в частности, вообще отсутствуют.

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