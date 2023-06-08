Преступления сексуального насилия над детьми во время войны: сколько зафиксировано и кто будет наказан

Начальник Департамента защиты интересов детей и противодействия домашнему насилию Офиса генерального прокурора Юлия Усенко ответила Фактам ICTV на актуальные вопросы относительно сексуального насилия над детьми во время полномасштабного вторжения.
— Сколько на сегодняшний день зафиксировано случаев сексуального насилия по отношению к несовершеннолетним, совершенных российскими военнослужащими на территории Украины?
— На сегодня правоохранительными органами установлено 13 фактов сексуального насилия, совершенных в отношении несовершеннолетних. В то же время мы понимаем, что их, к сожалению, значительно больше.
Латентность этих преступлений довольно высока по разным причинам. Прежде всего это неготовность заявлять об их совершении, выезд за границу пострадавших и пребывание на временно оккупированных территориях.
Кроме того, остаются те дети, которые до сих пор находятся на территории РФ, к ним просто нет доступа, по крайней мере, пока.
— К преступникам, которые являются гражданами другого государства, применяются нормы украинского законодательства? Есть ли отличия наказания за такое преступление гражданских и военных?
— Субъектом военных преступлений может быть любой: иностранец, лицо без гражданства и гражданин Украины, в частности тот, который перешел на сторону врага.
Существенных различий в наказании, в зависимости от того, преступник военный или гражданский, нет. Здесь имеет значение лишь степень тяжести деяния, которое они совершили. В то же время нужно учитывать, в каком контексте было совершено преступление.
— Есть ли уже наказанные за такие преступления. Если да, какое наказание они получили?
— На сегодня есть один приговор украинского суда в этой категории дел, также четырем военнослужащим РФ сообщено о подозрении.
Досудебное следствие продолжается и принимаются все необходимые меры для установления лиц потенциальных подозреваемых.
Кроме того, стоит упомянуть о сотрудничестве с МУС (Международный уголовный суд. — Ред.), которое Украина активно ведет с начала широкомасштабного вторжения. Это важно, поскольку благодаря юрисдикции МУС мы можем в будущем привлечь за эти преступления не только непосредственных исполнителей, а также верховное командование РФ — как военное, так и гражданское.
— Как фиксируют факты насилия над детьми?
— Сейчас правоохранительными органами эти факты фиксируются в рамках уголовных производств. Учитывая особую категорию пострадавших, как правило, уголовное производство начинается с их заявления.
Очевидно, что несовершеннолетние не всегда могут это сделать, поэтому вместо них к нам обращаются их родители или другие близкие.
Кроме того, проведение следственных действий здесь отличается от обычных, поскольку следует привлекать, кроме пострадавшего, еще и родителей и психолога.
Также во время досудебного расследования следователи и прокуроры не давят на пострадавшего и его родственников. В этих категориях дел спешка бывает вредной, поэтому мы готовы ждать, когда пострадавший сам к нам обратится со своей историей.
— Как работают психологи с несовершеннолетними пострадавшими от насилия?
— Привлечение психолога во всех таких делах является довольно распространенной практикой, а в случаях с несовершеннолетними – особенно необходимо. Роль психологов сверхважна, поскольку они позволяют выстроить мост коммуникации между пострадавшим и правоохранительными органами.
Психолог может определить определенные триггеры, чтобы при допросе избежать ретравматизации. В то же время психологи способны определить вообще готовность ребенка разговаривать на эту тему.
Когда он молчит, здесь наша работа останавливается и мы не будем его убеждать в дальнейшем сотрудничестве. Но следователи и прокуроры всегда будут готовы выслушать его и продолжать расследование, чтобы установить преступников и привлечь их к ответственности.
— Есть ли срок давности привлечения к уголовной ответственности для такого рода преступлений. В каких случаях преступник может уклониться от ответственности (конечно же, кроме его смерти)?
— Международное гуманитарное право закрепляет отсутствие сроков давности по категориям этих преступлений.
В то же время наш УПК закрепляет сроки досудебного расследования, которые определяют время, в течение которого следователи и прокуроры могут расследовать уголовное производство.
Конечно, есть изменения в УПК, но они не касаются уголовных производств, расследование которых началось с момента введения военного положения в Украине.
Сейчас законодатель работает над тем, чтобы устранить, исправить этот недостаток. Но не стоит забывать, что для МУС и инстанций, руководствующихся универсальной юрисдикцией, этих сроков нет. Поэтому случаи уклонения от ответственности за военные преступления, и СНСК (сексуальное насилие, связанное с конфликтом. — Ред.) в частности, вообще отсутствуют.