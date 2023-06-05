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Валентина Андрейко, журналіст

Преступления сексуального насилия россиян на ВОТ: ожидать ли неотвратимого наказания

згвалтування, насильство, дівчинка
Фото: Pexels

Сексуальное насилие во время войны — не просто преступление, ужасное само по себе, это еще и оружие, которое цинично использует агрессор, чтобы унизить, уничтожить в основном беззащитного человека, парализовать любое сопротивление, продемонстрировать свое превосходство и безнаказанность.

Сексуальное насилие, связанное с конфликтом (или СНСК) — юридический термин, которым обозначают изнасилование, сексуальное рабство, сексуальные пытки или унижения, умышленное заражение венерическими заболеваниями, принуждение к созерцанию сексуального насилия в отношении других людей и другие формы сексуального насилия, которые осуществляются с политическими или социально-экономическими намерениями, соответствующие целям конфликта.

Согласно многочисленным статьям Всеобщей декларации прав человека, СНСК является грубым нарушением прав человека.

Украина столкнулась с беспрецедентным распространением на временно оккупированных территориях сексуального насилия в отношении гражданских со стороны российских агрессоров.

Факты ICTV обратились в Офис генерального прокурора с просьбой рассказать, как расследуются такие преступления и можно ли надеяться на неотвратимость наказания для преступников.

Руководительница специализированного управления по организации расследования СНСК Офиса генпрокурора Ирина Диденко ответила на все наши вопросы.

генпрокуратура, Ірина Діденко

Пани Ирина, сексуальные преступления российской армии против украинцев на оккупированных территориях фиксировались повсеместно. Как говорят, еще с 2014 года. Как устанавливались эти преступления? Всегда ли пострадавшие готовы говорить об этом?

— Тема сексуального насилия на войне является довольно чувствительной в нашем обществе. Установление фактов сексуального насилия, связанного с конфликтом (СНСК), происходит в порядке досудебного расследования. Все начинается с заявления пострадавшего лица. Без его согласия и желания правоохранительные органы не будут вести расследование именно в контексте СНСК, поскольку существует риск ретравматизации.

Правоохранительные органы часто понимают, что в конкретной ситуации существует таки вероятность СНСК, однако пока само лицо не готово говорить, следствие и прокуратура не будут давить на пострадавшего.

Пострадавшие не всегда в состоянии говорить сразу о пережитом преступлении. Конечно, есть те, кто готовы обращаться в правоохранительные органы, активно сотрудничать со следствием, но они составляют меньшинство.

В обществе существуют предубеждения относительно такой категории преступлений, и именно они влияют на поведение пострадавшего лица, заставляют его замыкаться и молчать о собственной трагедии.

Эти преступления имеют и житейские, и медицинские, и правовые, и военные аспекты. Какие специалисты привлекались к расследованию этих дел?

— Вопрос привлечения специалистов специфический. Категория уголовных производств с элементом СНСК должна оставаться максимально конфиденциальной, что мы и обеспечиваем.

Обычно в этих производствах довольно активное участие принимают психологи, которые действительно способны оказать качественную помощь пострадавшим. Кроме того, привлекаются врачи: при необходимости или по желанию пострадавшего лица.

Что касается правовых аспектов, прокуроры и следователи плодотворно сотрудничают с общественными организациями, международными и национальными экспертами по международному гуманитарному праву. Среди юридических тонкостей этих категорий дел, прежде всего, их квалификация.

Нам важно перенять положительный или, наоборот, избежать негативного опыта других государств в понимании рассмотрения этих преступлений международными институтами, в частности Международным уголовным судом.

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Есть ли уже статистика по сексуальным преступлениям на оккупированных территориях? И теперь, когда эти преступления получили огласку, уменьшится ли количество таких преступлений на до сих пор оккупированных территориях, учитывая неотвратимость наказания?

— Сейчас говорить о полноценной статистике еще рано. Уровень латентности этих преступлений остается довольно высоким по разным причинам. Сегодня можем только говорить о фактах, которые уже есть. И это исключительно те производства, в которых пострадавшие обратились с соответствующими заявлениями в правоохранительные органы.

Могу назвать общую цифру — 208 фактов СНСК, но это лишь капля. Международный опыт показывает, что такая категория военных преступлений расследуется длительное время. У нас в Украине до сих пор идет война, отсутствует доступ к оккупированным территориям, где, очевидно, до сих пор происходят эти преступления. Или к месту, где происходили ранее эти преступления.

Также люди могут годами молчать о факте СНСК и мы будем ждать того дня, когда они сами захотят с нами сотрудничать.

Говорить об уменьшении количества таких преступлений, пока идет война, преждевременно. Даже когда она закончится, мы будем в дальнейшем обнаруживать все новые и новые факты СНСК.

Об этом свидетельствует опыт Боснии и Герцоговины.

— Есть ли примеры реального наказания насильников уже сегодня? Можно ли рассказать об этом? Какие самые вопиющие случаи пришлось расследовать?

— Сейчас есть только один заочный приговор, в отношении непосредственного исполнителя преступления — военнослужащего Вооруженных сил РФ. Он приговорен к 12 годам лишения свободы. Полноценное наказание будет ждать преступников в будущем.

Страдания наших людей на деоккупированных территориях — в прошлом, теперь они здесь с нами и пытаются вернуться к обычной жизни, насколько это возможно. Но мы можем только представить, что происходит во временно оккупированных городах и селах.

А страх неотвратимого наказания за совершенные преступления будет преследовать преступников до конца их жизни.

Выделить какой-то случай крайне сложно. Каждое преступление — это личная трагедия, которую мы не способны до конца понять.

Мы не пережили того опыта, который прошли наши пострадавшие от СНСК. Для нас это непростые истории, которые заставляют работать в дальнейшем, чтобы установить действительно виновных и причастных и привлечь их к справедливому наказанию.

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— В конце прошлого года состоялась презентация документального фильма “Сексуальные преступления РФ в Украине”. Там приведены факты бесчеловечной жестокости. В совместных базах украинских правозащитниц содержится более десяти тысяч вопиющих эпизодов военных преступлений, связанных с насилием. Что делается, чтобы наказать виновных, и есть ли надежда, что это может произойти реально?

— Необходимо понимать, что военные преступления не имеют сроков давности. Кроме того, значительное количество фактов СНСК может свидетельствовать о геноциде. Поэтому расследования будут длиться не один год даже после завершения войны.

Самое сложное в расследовании этих преступлений — установление лица, которое их совершало, то есть потенциального подозреваемого. В этом нам помогают международные организации.

Однако необходимо понимать, это довольно кропотливый и сложный процесс. Но уже есть положительные наработки.

Следы преступлений всегда где-то остаются и они приводят нас к подозреваемым или к тем, кто может что-то знать о преступлении.

В то же время в международном праве существует такое понятие, как командная ответственность. То есть командиры соответствующих подразделений могут и буть нести ответственность за действия своих подчиненных.

Именно сотрудничество с Международным уголовным судом дает основания для уверенности.

— Каким образом пытаются вернуть к жизни людей, подвергшихся таким пыткам? Всегда ли это удается?

— Прежде всего нужно, чтобы пострадавшие почувствовали себя в безопасности. После этого начинается процесс возвращения к нормальной жизни, насколько это возможно.

Медицинская и психологическая реабилитации играют здесь важное значение. Часто пострадавшим нужно просто внимание. Здесь главное избегать любых предубеждений и осуждений. Риск ретравматизации остается высоким, а стигма может следовать за пострадавшим длительное время.

Часто пострадавшие возвращаются к привычному образу жизни, хотя, к сожалению, существуют и негативные случаи, когда они закрываются и перестают выходить на контакт.

Правоохранительным органам стоит быть крайне осмотрительными в общении с такими пострадавшими, без должного отношения к ним наша работа будет сведена на нет.

Необходимо, чтобы люди, подвергшиеся сексуальному насилию, поняли — мы в одной лодке. И у нас общая цель — привлечение обидчиков к ответственности и восстановление справедливости для пострадавших.

В заключение добавлю: документирование таких преступлений очень важно. Оно формирует массив данных для восстановления справедливости на национальном и на международном уровнях.

Документирование — очень ответственная функция и очень тяжелая работа, прежде всего, эмоционально. Фиксация рассказов, особенно когда они касаются сексуального насилия, имеет свои правила.

Но помните: разглашение информации о показаниях потерпевших или свидетелей сексуального насилия — видео, аудио, фактов с указанием имен, места совершенного преступления и других деталей — недопустимо.

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Война в Украине, Військові злочини, Офис генпрокурора
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