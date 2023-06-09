Грошова допомога для врятованих із зони підтоплення: Верещук назвала розмір

Евакуйовані із зони підтоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС мають право на грошову допомогу від держави, заявила в ефірі телемарафону Єдині новини віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

– Уже понад 2,5 тис. людей вивезено, вони їдуть і самотужки, потягами, і основне щодо зони нашої відповідальності – це забезпечити їх грошовою допомогою, яку виділяє держава кожному, хто залишає зону лиха. Ми веземо людей до Хмельницького, Львова, Києва, – розповіла вона, відповідаючи на запитання ведучої Вікна-новин Яни Брензей.

За її словами, станом на сьогодні держава виділяє 2 тис. грн – на працездатну особу і 3 тис. грн – на дитину, а також 2 200 грн додатково – від міжнародних партнерів.

– Щоб отримати ці гроші, треба зателефонувати на гарячу лінію ОВА, на гарячу лінію Мінреінтеграції – 1548, а також на всіх вокзалах – наприклад, у Миколаєві на автовокзалі та залізничному – є пункти прийому таких громадян. Там працюють, зокрема, і представники міжнародних організацій, – пояснила Верещук.

За даними ДСНС, станом на ранок 9 червня підтоплено 46 населених пунктів, зокрема 14 – на тимчасово окупованій території.

Загалом у Херсонській області у зоні підтоплення опинилося близько 600 кв. км території, з яких 30% – правий берег.

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