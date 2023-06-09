Спасателей хватает: Гуменюк рассказала, почему волонтерам ограничили въезд в Херсон

Эвакуация жителей Херсона из-за подрыва российскими военными Каховской дамбы продлится еще несколько дней. Личного состава и техники сейчас достаточно, поэтому въезд волонтеров ограничили.

Об этом на брифинге сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, спасательная операция происходит фактически на линии фронта.

Она подчеркнула, что не будет сообщать о количестве техники и личного состава, которые сейчас работают в Херсоне, но сил и средств достаточно.

— Именно поэтому сегодня в Херсон даже ограничили прибытие волонтерской помощи, — сказала Гуменюк.

Эвакуация и работы по ликвидации последствий катастрофы продлятся еще несколько дней, и помощь может понадобиться позже.

В ОК Юг заверили, что сейчас спасатели имеют все необходимое для работы и помощи людям.

— Проведение такой эвакуационной работы в условиях очень серьезной угрозы обстрелов имеет свои правила. И для того чтобы не создавать лишнего скопления людей, не перегружать медицинские учреждения и другие структуры и Силы обороны, есть необходимость дозировать помощь, которая поступает. Она еще будет нужна в последующие дни, когда истощится тот ресурс, который привлечен сейчас, — отметила Гуменюк.

Что касается эвакуации на временно оккупированной территории Херсонской области, то там очень сложный процесс.

Президент Украины Владимир Зеленский уже обращался к международным организациям, чтобы они повлияли на оккупационные власти для спасения людей.

В свою очередь в ГСЧС призывают граждан немедленно эвакуироваться из районов подтопления в Херсонской области, в частности из микрорайона Остров в Херсоне.

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