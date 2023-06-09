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Марта Бондаренко, редактор ленты

Россияне из артиллерии обстреливают прибрежные территории Херсона

Россияне из артиллерии обстреливают прибрежные территории Херсона

Российская армия сейчас обстреливает город Херсон, который к тому же страдает от масштабного подтопления.

Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин.

По его словам, захватчики бьют именно по прибрежной зоне города. Александр Прокудин призывает людей не покидать укрытий.

Стоит заметить, что в Херсоне продолжаются спасательные операции — множество улиц затоплены. Одноэтажные дома кое-где почти полностью под водой. Людей на лодках пытаются эвакуировать наши военные и спасатель. Кроме того, в городе работают много зооволонтеров — они спасают домашних и бездомных животных.

Новости Херсона, Херсон
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