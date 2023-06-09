Рятувальників вистачає: Гуменюк розповіла, чому волонтерам обмежили в’їзд у Херсон

Евакуація жителів Херсону через підрив російськими військовими Каховської дамби триватиме ще кілька днів. Особового складу та техніки зараз достатньо, тому в’їзд волонтерів обмежили.

Про це на брифінгу повідомила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк.

За її словами, рятувальна операція відбувається фактично на лінії фронту.

Вона наголосила, що не буде повідомляти про кількість техніки та особового складу, які зараз працюють у Херсоні, але сил і засобів достатньо.

– Саме тому сьогодні в Херсон навіть обмежили прибуття волонтерської допомоги, – сказала Гуменюк.

Евакуація та роботи з ліквідації наслідків катастрофи триватимуть ще кілька днів, і допомога може знадобитися згодом.

В ОК Південь запевнили, що наразі рятувальники мають все необхідне для роботи і допомоги людям.

– Проведення такої евакуаційної роботи в умовах дуже серйозної загрози обстрілів має свої правила. І для того, щоб не створювати зайвого скупчення людей, не перевантажувати медичні заклади та інші структури і Сили оборони, є необхідність дозувати допомогу, яка надходить. Вона ще буде потрібна в наступні дні, коли виснажиться той ресурс, який залучений зараз, – зазначила Гуменюк.

Щодо евакуації на тимчасово окупованій території Херсонщини, то там дуже складний процес.

Президент України Володимир Зеленський вже звертався до міжнародних організацій, щоб вони вплинули на окупаційну владу задля порятунку людей.

Своєю чергою в ДСНС закликають громадян негайно евакуюватися з районів підтоплення в Херсонській області, зокрема з мікрорайону Острів у Херсоні.

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