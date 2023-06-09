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Общество
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

В лавре впервые будут молиться за упокой Мазепы, которого российская церковь предала анафеме

Іван Мазепа Києво-Печерська лавра

Во Всехсвятской церкви Киево-Печерской лавры 11 июня состоится панихида по меценату и гетману Ивану Мазепе. Само богослужение пройдет по случаю 325-летия освящения храма, который был построен на средства гетмана.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и информационной политики Украины.

— В этот день впервые в истории Киево-Печерской лавры будет отправлена панихида по ее меценату и ктитору — гетману Ивану Мазепе, который за нежелание повиноваться Московии еще при жизни был предан анафеме российской имперской церковью, — говорится в сообщении.

Там добавили, что ни одна из украинских церквей никогда не признавала силу этой анафемы. Зато в УПЦ МП “проклинать” Мазепу продолжали и во времена независимой Украины, и даже после начала войны в 2014 году.

В МКИП добавили, что “отныне историческая и духовная справедливость будет восстановлена”. Отмечается, что это событие станет началом возрождения в украинской лавре традиции чествования выдающихся фигур национальной истории и культуры.

— А в лаврских храмах будет звучать молитва Богу за Украину, за защитников и защитниц нашей страны и нашего народа, — добавили в ведомстве.

В рамках мероприятия по инициативе МКИП и при поддержке Офиса ЮНЕСКО в Украине будет объявлено о старте реставрационных работ в церкви Всех святых, а также представлен новый проект — Музейный центр Гетман Иван Мазепа и его эпоха (локация — Онуфриевская башня).

Русская церковь наложила анафему на Ивана Мазепу 12 ноября 1708 года. Это было осуществлено по приказу российского царя Петра I из-за перехода гетмана на сторону короля Швеции Карла XII в Великой Северной войне.

Это стало началом борьбы российского царизма с украинской государственностью.

В сентябре 2018 года Вселенский патриарх и синод Константинопольской церкви заявили, что никогда не признавали действительной анафему на Ивана Мазепу, потому что она была политически мотивирована.

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Києво-Печерська лавра

Источник: Минкульт
Іван Мазепа, Киево-Печерская лавра, Минкульт
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