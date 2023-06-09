У лаврі вперше молитимуться за упокій Мазепи, якого російська церква піддала анафемі

У Всіхсвятській церкві Києво-Печерської лаври 11 червня відбудеться панахида за меценатом та гетьманом Іваном Мазепою. Саме богослужіння буде з нагоди 325-річчя освячення храму, який було збудовано за кошти гетьмана.

Про це повідомила пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

— У цей день вперше в історії Києво-Печерської лаври буде відправлено панахиду за її меценатом і ктитором — гетьманом Іваном Мазепою, якого за небажання коритися Московії ще за життя було піддано анафемі російською імперською церквою, – йдеться у повідомленні.

Там додали, що жодна з українських церков ніколи не визнавала чинності цієї анафеми. Натомість в УПЦ МП “проклинати” Мазепу продовжували і за часів незалежної України, та навіть після початку війни у 2014 році.

У МКІП додали, що “відтепер історичну і духовну справедливість буде відновлено”. Зазначається, що ця подія стане початком відродження в українській лаврі традиції вшанування видатних постатей національної історії та культури.

— А в лаврських храмах лунатиме молитва Богові за Україну, за захисників та захисниць нашої країни та нашого народу, – додали у відомстві.

У межах заходу за ініціативи МКІП та за підтримки Офісу ЮНЕСКО в Україні буде оголошено про старт реставраційних робіт у церкві Всіх святих, а також презентовано новий проєкт — Музейний центр Гетьман Іван Мазепа та його доба (локація — Онуфріївська вежа).

Російська церква наклала анафему на Івана Мазепу 12 листопада 1708 року. Це було здійснено за наказом російського царя Петра I через перехід гетьмана на бік короля Швеції Карла XII у Великій Північній війні.

Це стало початком боротьби російського царату з українською державністю.

У вересні 2018 року Вселенський патріарх і синод Константинопольської церкви заявили, що ніколи не визнавали дійсною анафему на Івана Мазепу, тому що вона була політично вмотивована.

Джерело : Мінкульт

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