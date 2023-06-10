Улицы превратились в реки: Киев накрыл мощный ливень с градом

К вечеру субботы, 10 июня, Киев накрыла мощная гроза. В столице начался сильный ливень, кое-где с градом.

О грозе и сильном ветре в столице предупреждал Украинский гидрометеорологический центр.

По прогнозам синоптиков, в Киеве и Киевской области в ближайшие часы с сохранением до конца дня 10 июня, а также 11 июня ожидаются грозы. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Тем временем жители столицы публикуют фото и видео непогоды. Ливень в Киеве настолько сильный, что некоторые улицы и трассы в буквальном смысле превратились в реки.

Вода заливает подземные переходы и даже магазины и подъезды. Кое-где горожане сообщают о граде.

Как сообщили в Киевской городской госадминистрации, в городе усиленно работают гидрослужбы Киевавтодора. Они дополнительно очищают дождеприемные колодцы и решетки ливнестоков.

В случае обнаружения подтоплений на проезжей части или на тротуарах киевлянам советуют обращаться в диспетчерскую предприятия (044-284-74-19).

Кроме того, жителей столицы призывают во время сильных порывов ветра держаться подальше от линий электропередачи, деревьев, рекламных щитов и не парковать рядом с ними автомобили.

Если упало дерево или ветки, следует обращаться в аварийно-диспетчерскую службу Киевзеленстроя или вызвать спасателей (по номерам 101 или 044-430-37-13). При травмировании людей нужно звонить по телефону 103.

Подтопление дорог в Киеве

Как проинформировал мэр столицы Виталий Кличко, сильный ливень спровоцировал подтопление участков дорог на улицах: Ташкентская, Грузинская, Сергиенко, Драгоманова, Вересневая. Также есть подтопление в районе станции метро Левобережная.

На местах работают дорожные службы Киевавтодора. Чрезвычайных происшествий пока не было.

В патрульной полиции Киева призвали водителей во время грозы:

двигаться с включенным ближним светом фар или противотуманными фонарями;

пользоваться ремнями безопасности;

соблюдать безопасную дистанцию, не совершать резких маневров;

не превышать скорость движения;

по возможности остановиться и переждать непогоду, включив аварийную световую сигнализацию.

Пешеходов призывают переходить дорогу только в установленных местах и использовать световозвращающие элементы.

Ситуация со светом

В компании ДТЭК предупредили, что сложные погодные условия в Киеве могут привести к падению деревьев и обрыву проводов.

Бригады энергетиков уже переведены в повышенную готовность. В случае аварий они постараются как можно быстрее возвращать свет в дома киевлян.

В случае исчезновения света узнать причины его отключения и сроки восстановления электроснабжения можно через чат-бот ДТЭК в Viber и Telegram, в Facebook, через официальный сайт компании и колл-центр (по номерам (067/050) 210 15 88, (044/ 073)202 15 88, стационарный телефон 15 88).

Жителей столицы призывают не пренебрегать правилами безопасности и не приближаться к линиям электропередачи.

Источник : КГГА, Укргидрометцентр

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