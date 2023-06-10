Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Эти испуганные глаза, это была очень щемящая картина — автор фото о псе, который обнимает ногу волонтера
Застрелил сначала жену, потом любовника: что известно о стрельбе в Одессе
Армения не союзник России в войне против Украины — Пашинян
Лукашенко в больнице в критическом состоянии — СМИ
Плюнули в лицо и назвали к*рвой. Маленькая украинка стала жертвой буллинга в Чехии
Общество
Юлия Соколова, редактор ленты

Улицы превратились в реки: Киев накрыл мощный ливень с градом

Гроза в Києві
Фото: УНИАН

К вечеру субботы, 10 июня, Киев накрыла мощная гроза. В столице начался сильный ливень, кое-где с градом.

О грозе и сильном ветре в столице предупреждал Украинский гидрометеорологический центр.

По прогнозам синоптиков, в Киеве и Киевской области в ближайшие часы с сохранением до конца дня 10 июня, а также 11 июня ожидаются грозы. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Тем временем жители столицы публикуют фото и видео непогоды. Ливень в Киеве настолько сильный, что некоторые улицы и трассы в буквальном смысле превратились в реки.

Вода заливает подземные переходы и даже магазины и подъезды. Кое-где горожане сообщают о граде.

Как сообщили в Киевской городской госадминистрации, в городе усиленно работают гидрослужбы Киевавтодора. Они дополнительно очищают дождеприемные колодцы и решетки ливнестоков.

В случае обнаружения подтоплений на проезжей части или на тротуарах киевлянам советуют обращаться в диспетчерскую предприятия (044-284-74-19).

Кроме того, жителей столицы призывают во время сильных порывов ветра держаться подальше от линий электропередачи, деревьев, рекламных щитов и не парковать рядом с ними автомобили.

Если упало дерево или ветки, следует обращаться в аварийно-диспетчерскую службу Киевзеленстроя или вызвать спасателей (по номерам 101 или 044-430-37-13). При травмировании людей нужно звонить по телефону 103.

Подтопление дорог в Киеве

Как проинформировал мэр столицы Виталий Кличко, сильный ливень спровоцировал подтопление участков дорог на улицах: Ташкентская, Грузинская, Сергиенко, Драгоманова, Вересневая. Также есть подтопление в районе станции метро Левобережная.

На местах работают дорожные службы Киевавтодора. Чрезвычайных происшествий пока не было.

В патрульной полиции Киева призвали водителей во время грозы:

  • двигаться с включенным ближним светом фар или противотуманными фонарями;
  • пользоваться ремнями безопасности;
  • соблюдать безопасную дистанцию, не совершать резких маневров;
  • не превышать скорость движения;
  • по возможности остановиться и переждать непогоду, включив аварийную световую сигнализацию.

Пешеходов призывают переходить дорогу только в установленных местах и использовать световозвращающие элементы.

Ситуация со светом

В компании ДТЭК предупредили, что сложные погодные условия в Киеве могут привести к падению деревьев и обрыву проводов.

Бригады энергетиков уже переведены в повышенную готовность. В случае аварий они постараются как можно быстрее возвращать свет в дома киевлян.

В случае исчезновения света узнать причины его отключения и сроки восстановления электроснабжения можно через чат-бот ДТЭК в Viber и Telegram, в Facebook, через официальный сайт компании и колл-центр (по номерам (067/050) 210 15 88, (044/ 073)202 15 88, стационарный телефон 15 88).

Жителей столицы призывают не пренебрегать правилами безопасности и не приближаться к линиям электропередачи.

Читайте также
Ниже +20: в воскресенье в Украине похолодает, но не везде
Улицы превратились в реки: Киев накрыл мощный ливень с градом

Источник: КГГА, Укргидрометцентр
автодороги, Виталий Кличко, град, Гроза, Злива, КГГА, Погода у Києві
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Ниже +20: в воскресенье в Украине похолодает, но не везде
Улицы превратились в реки: Киев накрыл мощный ливень с градом
30-градусная жара и дожди с грозами: какой будет погода в Украине на выходные
Гроза, блискавка
В Киеве хотят обустроить укрытия автоматизированной системой открытия: КГГА об итогах проверки
Улицы превратились в реки: Киев накрыл мощный ливень с градом
Проверка бомбоубежищ в Киеве. 14% укрытий не пригодны для использования во время ракетных атак
укриття
В Киеве планируют забирать у владельцев укрытия, в которые не пускают людей во время тревоги
Віталій Кличко
Видео
50 тыс. га лесов и 20 тыс. животных под угрозой исчезновения: последствия подрыва Каховской ГЭС

Вода не отступает, а экологические последствия ежедневно становятся все более масштабными. Пока весь мир наблюдает, как россияне совершают экоцид в Херсонской области, простые люди, волонтеры вместе с полицейскими и спасателями под обстрелами эвакуируют местных. По-прежнему сложная ситуация на оккупированной территории, ведь там спасти людей практически невозможно.

Оксана Михайлова
Работа для переселенцев: как найти, научиться и устроиться
Улицы превратились в реки: Киев накрыл мощный ливень с градом
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (09.06.2023)
Улицы превратились в реки: Киев накрыл мощный ливень с градом
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (09.06.2023)
Улицы превратились в реки: Киев накрыл мощный ливень с градом
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (09.06.2023)
Улицы превратились в реки: Киев накрыл мощный ливень с градом
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь