Вулиці перетворилися на річки: Київ накрила потужна злива з градом

Надвечір суботи, 10 червня, Київ накрила потужна гроза. В столиці почалася сильна злива, подекуди з градом.

Про грозу та сильний вітер у столиці попереджав Український гідрометеорологічний центр.

За прогнозами синоптиків, у Києві та Київській області в найближчі години з утриманням до кінця дня 10 червня, а також упродовж 11 червня очікуються грози. Пориви вітру досягатимуть 15-20 м/с.

Тим часом мешканці столиці публікують фото та відео негоди. Злива в Києві настільки сильна, що деякі вулиці й траси в буквальному сенсі перетворилися на річки.

Вода заливає підземні переходи та навіть магазини й під’їзди. Подекуди містяни повідомляють про град.

Як поінформували в Київській міській держадміністрації, в місті посилено працюють гідрослужби Київавтодору. Вони додатково очищають дощоприймальні колодязі й решітки зливостоків.

У разі виявлення підтоплень на проїжджій частині чи на тротуарах киянам радять звертатися до диспетчерської підприємства (044-284-74-19).

Крім того, мешканців столиці закликають під час сильних поривів вітру триматися подалі від ліній електропередачі, дерев, рекламних щитів та не паркувати поряд із ними автомобілі.

Якщо впало дерево чи гілки, слід звертатися до аварійно-диспетчерської служби Київзеленбуду або викликати рятувальників (за номерами 101 чи 044-430-37-13). При травмуванні людей потрібно телефонувати 103.

Підтоплення доріг у Києві

Як поінформував мер столиці Віталій Кличко, сильна злива наразі спричинила підтоплення ділянок доріг на вулицях: Ташкентська, Грузинська, Сергієнка, Драгоманова, Вереснева. Також є підтоплення в районі станції метро Лівобережна.

На місцях працюють дорожні служби Київавтодору. Надзвичайних подій поки не трапилося.

У патрульній поліції Києва закликали водіїв під час грози:

рухатися з увімкненим ближнім світлом фар чи протитуманними ліхтарями;

користуватися пасками безпеки;

дотримуватися безпечної дистанції, не здійснювати різких маневрів;

не перевищувати швидкість руху;

за можливості зупинитися та перечекати негоду, увімкнувши аварійну світлову сигналізацію.

Пішоходів закликають переходити дорогу лише у встановлених місцях та використовувати світлоповертаючі елементи.

Ситуація зі світлом

У компанії ДТЕК попередили, що складні погодні умови в Києві можуть призвести до падіння дерев та обриву проводів.

Бригади енергетиків уже переведені в підвищену готовність. У разі аварій вони намагатимуться якнайшвидше повертати світло в домівки киян.

У разі зникнення світла дізнатися про причини його відключення та терміни відновлення електропостачання можна через чат-бот ДТЕК у Viber і Telegram, у Facebook, через офіційний сайт компанії та кол-центр (за номерами (067/050) 210 15 88, (044/073) 202 15 88, стаціонарний телефон 15 88).

Мешканців столиці закликають не нехтувати правилами безпеки та не наближатися до ліній електропередачі.

Джерело : КМДА, Укргідрометцентр

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.