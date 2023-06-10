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Общество
Валентина Летяк, редактор ленты

Ниже +20: в воскресенье в Украине похолодает, но не везде

Ниже +20: в воскресенье в Украине похолодает, но не везде
Фото: Depositphotos

В воскресенье, 11 июня, ожидается значительное похолодание в западных и северных областях Украины.

Кроме того, синоптики Укргидрометцентра на завтра везде обещают кратковременные дожди с грозами, а в большинстве западных, Житомирской, Херсонской и Запорожской областях — ливни.

Также днем в отдельных районах на Юге возможен град.

Ветер будет преобладать северо-восточный с порывами до 15-20 м/с.

На Западе и Севере страны ночью +11 +16, днем +16 +21.

На остальной территории ночная температура составит +14 +19, а днем потеплеет до +24.

Синоптик Наталья Диденко говорит, что 11 июня на крайнем севере местами температура снизится до +14 градусов, однако в Одесской области, в степной части Крыма и местами в Приазовье удержится жара до +24 +28 градусов.

Погода в Киеве и области 11 июня

В воскресенье на Киевщине ожидаются кратковременные дожди с грозами, а также порывы северо-восточного ветра до 15-20 м/с

Температура ночью по области +11 +16, днем +16 +21.

В Киеве ночью +13 +15, а днем — до +19.

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Источник: Укргидрометцентр
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