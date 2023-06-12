Прибыльная работа в непростые времена: что известно о курсах IT

Довольно часто жители Украины долго не могут найти работу. Конечно, можно согласиться на низкооплачиваемые предложения, но далеко не каждый хочет так работать.

Поэтому еще на стадии обучения можно закончить курсы IT с трудоустройством. Это не только возможность получить современную профессию, но и шанс существенно улучшить свое материальное положение.

Поиск работы со взглядом в будущее

Выпускникам университетов или школ довольно сложно устроиться на работу из-за отсутствия опыта. В то же время каждый знает, что IT-сфера одна из самых прибыльных. Попробовать себя в такой непривычной профессии сможет каждый, ведь все профессионалы тоже когда-то были начинающими.

Зарабатывать деньги на развлечения или полезные покупки можно даже во время учебы. Конечно, это возможно только при наличии определенного багажа знаний.

Уже на первом курсе института или другого учебного заведения необходимо записаться на специализированные курсы от компании A-Level Ukraine. Это не просто обучающие видеоматериалы, с помощью которых получают знания наиболее прилежные ученики.

Прохождение курсов предполагает практические занятия с менторами, а в конце придется защитить финальный проект или дипломную работу.

Технологии не стоят на месте, поэтому такое обучение может понадобиться не только студентам, но и специалистам (переквалификация). Всего существует 14 направлений обучения, а престижную работу для себя уже нашли более 1200 человек.

Что предлагает компания

Курс длится от одного до шести месяцев. Все зависит от направления. Те, кто желают попробовать собственные силы в IT-сфере, могут выбрать одно из направлений:

Тестирование программного обеспечения.

Графический дизайн.

Работа с языками программирования.

Основы программирования.

Веб-дизайн и т. д.

После прохождения обучения специалисты получают работу. Конечно, уровень заработной платы на этом этапе невелик, но с повышением квалификации размер постоянно растет.

Даже на начальных этапах денег хватит на то, чтобы покупать себе современные гаджеты или арендовать квартиру самостоятельно почти в любом городе страны.

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