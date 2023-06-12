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Владислава Ткаченко, редакторка стрічки

Прибуткова робота в непрості часи: що відомо про курси IT

Курси, навчання, компʼютер

Доволі часто жителі України довго не можуть знайти роботу. Звісно, можна погодитися на низькооплачувані пропозиції, але далеко не кожен хоче так працювати.

Тому ще на стадії навчання можна закінчити курси IT з працевлаштуванням. Це не лише можливість здобути сучасну професію, але й шанс суттєво покращити своє матеріальне становище.

Пошук роботи з поглядом у майбутнє

Випускникам університетів чи шкіл досить важко працевлаштуватися через відсутність досвіду. Водночас кожен знає, що IT-сфера одна з найприбутковіших. Спробувати себе в такій незвичній професії зможе кожен, адже всі професіонали теж колись були початківцями.

Заробляти гроші на розваги чи корисні покупки можна навіть під час навчання. Звісно, це можливо лише за наявності певного багажу знань.

Вже на першому курсі інституту чи іншого навчального закладу необхідно записатися на спеціалізовані курси від компанії A-Level Ukraine. Це не просто навчальні відеоматеріали, за допомогою яких здобувають знання найбільш старанні учні.

Проходження курсів передбачає практичні заняття з менторами, а наприкінці доведеться захистити фінальний проєкт або дипломну роботу.

Технології не стоять на місці, тому таке навчання може знадобитися не лише студентам, а й спеціалістам (перекваліфікація). Всього існує 14 напрямів навчання, а престижну роботу для себе вже знайшли понад 1200 людей.

Що пропонує компанія

Курс триває від одного до шести місяців. Все залежить від його напряму. Ті, хто бажають спробувати власні сили в IT-сфері, можуть обрати один з напрямів:

  • Тестування програмного забезпечення.
  • Графічний дизайн.
  • Робота з мовами програмування.
  • Основи програмування.
  • Вебдизайн тощо.

Після проходження навчання спеціалісти отримують роботу. Звісно, рівень заробітної плати на цьому етапі невеликий, але з підвищенням кваліфікації розмір постійно зростає. 

Навіть на початкових етапах грошей вистачить на те, щоб купувати собі сучасні гаджети чи орендувати квартиру самостійно майже в будь-якому місті країни. 

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Прибуткова робота в непрості часи: що відомо про курси IT

IT-галузь, Зарплати в Україні, Робота, Робота в інтернеті
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