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Анна Голишевская, редактор ленты

Помощь херсонцам 2023: кто и как может получить выплаты, еду и эвакуацию

Допомога

Из-за подрыва Каховской ГЭС значительная часть жителей Херсонщины вынуждена эвакуироваться в безопасные места. Из-за того, что у людей не было времени на собрание, все, что удалось забрать из подтопленных домов – детей, документы и домашних любимцев. Поэтому многим из них сейчас необходима поддержка и вещи для жизни. Помощь херсонцам 2023: как получить – читайте в материале.

Где получить еду и гуманитарную помощь херсонцам

Новая почта и благотворительный фонд Онуки недавно инициировали поддержку херсонцам. Люди со всей страны приносили посылки с гуманитарной помощью, которые можно получить херсонцам, заполнив форму. Кроме этого помощь оказывает Благотворительный фонд Гуркіт, БФ ДНК, Херсонская областная организация Красного Креста Украины (заявку на помощь можно заполнить по ссылке).

Благотворительная общественная организация Жива имеет несколько гуманитарных штабов в Херсоне. В них херсонцы могут получить разную гуманитарную помощь, лекарства и информационную поддержку. ГО Місто сили тоже оказывает гуманитарную помощь в Херсоне тем, кто находится в сложном положении. Получить пособие можно по телефону: (095) 216 46 11.

Всемирная продовольственная программа UN WFP рассылает продуктовые ваучеры жителям Херсона и Херсонской области. Кроме еды можно получить ваучеры в электронном формате на 500 грн для покупок в супермаркетах.

Помощь херсонцам 2023: эвакуация и жилье

Чтобы эвакуироваться из Херсонской области, можно обратиться в следующие организации:

  1. Эвакуация жителей Херсонской области от Восток SOS.
  2. Эвакуация херсонцев от Helping to leave (0931776458).
  3. Эвакуация людей с острова Корабел.
  4. Эвакуация из затопленных районов (0989810051).
  5. Эвакуация пострадавших и размещение в гуманитарных центрах Херсона.
  6. Эвакуация детей, взрослых и маломобильных Save Ukraine (0800333129).
  7. Пособие по эвакуации людей с инвалидностью FIGHT FOR RIGHT (0800306633).
  8. Поезда эвакуационные от Укрзалізниці.

Жилье и приют для херсонцев 2023

Временное жилье и приют предоставляют следующие организации:

  1. Помощь с размещением от Херсонского хаба. Они также эвакуируют людей.
  2. Помощь (оказывают временное убежище) от ГО ЖИВА.
  3. Эвакуация и размещение в Херсоне.
  4. Временное жилье, размещение людей в Киеве (0639040022).
  5. Временное размещение в Буче (0673331752, 0931706739).
  6. Такое же размещение в Кропивницком (0730070078).
  7. Ночлеги в Одессе (0674813828, 0676962932, 0679227714).
  8. Днепр (от БФ Помогаєм, 0686073018).

Финансовая помощь пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС

Херсонцы могут получить денежную помощь (2 тыс. грн на взрослого и 3 тыс. грн на детей в возрасте до 18 лет и лиц с инвалидностью). Об этом сообщает Минреинтеграция. Кроме этого, финансовую помощь можно получить от Датского совета по делам беженцев.

Для этого необходимо зарегистрироваться на территории Железнодорожного вокзала и Автовокзала в Николаеве. На участках работают представители DRC, одетые в жилет с логотипом и у баннера организации.

Для того, чтобы получить выплаты, вам необходимо иметь при себе паспорт и индивидуальный налоговый номер. Там же предоставляют бесплатные юридические консультации для пострадавших.

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Волонтери, Каховська ГЕС, Херсон
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Оксана Михайлова
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