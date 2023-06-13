Допомога херсонцям 2023: хто і як може отримати виплати, їжу та евакуацію

Через підрив Каховської ГЕС значна частина жителів Херсонщини змушена евакуюватися у безпечні місця. Через те, що люди не мали часу на збори, все, що вдалося забрати з підтоплених будинків – дітей, документи та домашніх улюбленців. Тому багатьом із них зараз необхідна підтримка та різноманітні речі для життя. Допомога херсонцям 2023: як отримати – читайте в матеріалі.

Де отримати їжу та гуманітарну допомогу херсонцям

Нова пошта та благодійний фонд Онуки нещодавно ініціювали підтримку херсонцям. Люди з усієї країни приносили посилки з гуманітарною допомогою, які зараз можна отримати херсонцям, заповнивши форму. Крім цього, допомогу надає Благодійний фонд Гуркіт, БФ ДНК, Херсонська обласна організація Червоного Хреста України (заявку на допомогу можна заповнити за посиланням).

Благодійна громадська організація Жива має кілька гуманітарних штабів у місті Херсон. В них херсонці можуть отримати різну гуманітарну допомогу, ліки та інформаційну підтримку. ГО Місто сили теж надає гуманітарну допомогу у Херсоні тим, хто перебуває у складному становищі. Отримати допомогу можна за телефоном: (095) 216 46 11.

Всесвітня продовольча програма UN WFP розсилає продуктові ваучери мешканцям Херсона та Херсонської області. Крім їжі, можна отримати ваучери в електронному форматі на 500 грн для покупок у супермаркетах.

Допомога херсонцям 2023: евакуація та житло

Щоб евакуюватися з Херсонської області, можна звернутися до таких організацій:

Евакуація жителів Херсонської області від Восток SOS. Евакуація херсонців від Helping to leave (0931776458). Евакуація людей з острова Корабел. Евакуація із затоплених районів (0989810051). Евакуація постраждалих і розміщення в гуманітарних центрах Херсона. Евакуація дітей, дорослих і маломобільних Save Ukraine (0800333129). Допомога з евакуації людей з інвалідністю FIGHT FOR RIGHT (0800306633). Потяги евакуаційні від Укрзалізниці.

Житло та прихисток для херсонців 2023

Тимчасове житло і прихисток надають такі організації:

Допомога з розміщенням від Херсонського хабу. Вони також евакуюють людей. Допомога (надають тимчасовий прихисток) від ГО ЖИВА. Евакуація і розміщення в ГЦ Херсона. Тимчасове житло, розміщення людей у Києві (0639040022). Тимчасове розміщення в Бучі (0673331752, 0931706739). Таке ж розміщення у Кропивницькому (0730070078). Нічліги в Одесі (0674813828, 0676962932, 0679227714). Дніпро (від БФ Помагаєм, 0686073018).

Фінансова допомога постраждалим від підриву Каховської ГЕС

Херсонці можуть отримати грошову допомогу (2 тис. грн на дорослого і 3 тис. грн на дітей віком до 18 років і осіб з інвалідністю). Про це повідомляє Мінреінтеграції.

Крім цього фінансову допомогу можна отримати від Данської ради у справах біженців.

Для цього необхідно зареєструватися на території Залізничного вокзалу та Автовокзалу у місті Миколаєві. На дільницях працюють представники DRC, вдягнені у жилет з логотипом та біля банера організації.

Для того, щоб отримати виплати, вам необхідно мати з собою паспорт та індивідуальний податковий номер. Там же надають безоплатні юридичні консультації для постраждалих.

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