Не дадуть атестатів: в Мелітополі окупанти вимагають від випускників отримувати паспорти РФ
В окупованому Мелітополі російські загарбники вимагають, щоб випускники шкіл отримували паспорти РФ.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Російські загарбники активно погрожують батькам випускників, що їхні діти не отримають атестатів про закінчення школи, якщо відмовлятимуться від отримання паспортів РФ.
У Херсонській області окупанти продовжують мародерити: вивозять награбоване майно із затоплених населених пунктів.
Так, до Голої Пристані під виглядом гуманітарної допомоги прибувають пусті вантажівки, які російські військовослужбовці завантажують награбованим – побутовою технікою, меблями та іншим майном.
Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.Оксана Михайлова