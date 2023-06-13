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Суспільство
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Не дадуть атестатів: в Мелітополі окупанти вимагають від випускників отримувати паспорти РФ

російські паспорти

В окупованому Мелітополі російські загарбники вимагають, щоб випускники шкіл отримували паспорти РФ.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Російські загарбники активно погрожують батькам випускників, що їхні діти не отримають атестатів про закінчення школи, якщо відмовлятимуться від отримання паспортів РФ.

У Херсонській області окупанти продовжують мародерити: вивозять награбоване майно із затоплених населених пунктів.

Так, до Голої Пристані під виглядом гуманітарної допомоги прибувають пусті вантажівки, які російські військовослужбовці завантажують награбованим – побутовою технікою, меблями та іншим майном.

Мелітополь, Паспорт
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Оксана Михайлова
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