Оформление субсидии в один клик: Кабмин утвердил механизм быстрого предоставления выплат

Теперь, чтобы оформить субсидию, уполномоченному члену семьи надо будет только подать упрощенное заявление, в котором указать информацию о членах домохозяйства, на которых должна быть назначена выплата, место жительства и реквизиты счета (в формате ІВАN). А дальше органы ПФУ из официальных источников самостоятельно будут собирать сведения, необходимые для назначения субсидии.

Это предусмотрено постановлением Кабмина от 13 июня, которое дает возможность в рамках экспериментального проекта максимально упростить процедуру обращения за жилищной субсидией и обеспечить быстрое принятие решения о ее предоставлении.

Как объяснили в Минсоцполитики, такое упрощенное заявление подается в электронной форме в онлайн-кабинете на сайте Пенсионного фонда, в мобильном приложении ПФУ или на портале Дія.

Кроме того, такое обращение можно будет отправить по почте или подать через сервисные центры ПФУ, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной общины, ЦНАП.

— Подать упрощенное заявление можно будет после технической реализации этого механизма Пенсионным фондом Украины. Воспользоваться им накануне отопительного сезона смогут все потенциальные субсидианты, — отмечают в ведомстве.

В то же время остается возможность обращения с полным пакетом документов, если у заявителя есть такое желание. То есть просто увеличивается количество каналов, по которым можно обращаться за выплатой.

Электронное заявление подписывается с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП). Пенсионный фонд в течение 10 рабочих дней будет проверять домохозяйство на соответствие требованиям и примет решение о назначении и размере жилищной субсидии (или об отказе), и сообщит об этом заявителю.

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