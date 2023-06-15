Оформлення субсидії в один клік: Кабмін затвердив механізм швидкого надання виплат

Тепер, щоб оформити субсидію, уповноваженому члену родини треба буде лише подати спрощену заяву, в якій вказати інформацію про членів домогосподарства, на яких має бути призначена виплата, місце проживання та реквізити рахунку (у форматі ІВАN). А далі органи ПФУ із офіційних джерел самостійно збиратимуть відомості, необхідні для призначення субсидії.

Це передбачено постановою Кабміну від 13 червня, яка дає можливість у рамках експериментального проєкту максимально спростити процедуру звернення за житловою субсидією і забезпечити швидке прийняття рішення щодо її надання.

Як пояснили в Мінсоцполітики, така спрощена заява подається в електронній формі в онлайн-кабінеті на сайті Пенсійного фонду, у мобільному застосунку ПФУ або на порталі Дія.

Крім того, таке звернення можна буде надіслати поштою або подати через сервісні центри ПФУ, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади, ЦНАП.

– Подати спрощену заяву можна буде після технічної реалізації цього механізму Пенсійним фондом України. Скористатися ним напередодні опалювального сезону зможуть усі потенційні субсидіанти, – наголошують у відомстві.

Водночас залишається можливість звернення з повним пакетом документів, якщо у заявника є таке бажання. Тобто просто збільшується кількість каналів, за якими можна звертатися за виплатою.

Електронна заява підписується за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП). Пенсійний фонд протягом 10 робочих днів перевірятиме домогосподарство на відповідність вимогам та ухвалить рішення про призначення і розмір житлової субсидії (або відмову), і повідомить про це заявнику.

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