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Похолодание на Западе и почти жара на Юге: прогноз погоды на 16 июня

Похолодание на Западе и почти жара на Юге: прогноз погоды на 16 июня
Фото: Depositphotos

Погода в Украине в пятницу, 16 июня, ожидается разнообразной — от похолодания с дождями в западных регионах до “почти жары” в южных, прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, завтра на Западе +17 +22 градуса, в Хмельницкой и Тернопольской областях чуть выше — до +20 +24.

Почти жара — в южной части, +24 +29 градусов. В восточных областях +22 +25. В северной части и в центральных областях +23 +27 градусов. Дожди с грозами и местами даже сильные ливни 16 июня пройдут в западных областях Украины, — уточнила Диденко.

Локальные дожди возможны также на Востоке страны и в Приазовье, “на остальной территории — сухая погода с солнечными прояснениями”.

По ее прогнозам, в Киеве в пятницу без осадков и тепло — до +25 +27 градусов.

Прогноз на 16 июня от Укргидрометцентра

Синоптики Укргидрометцентра прогнозируют в западных областях умеренные, а местами значительные дожди, возможны грозы. Температура ночью +10 +15, днем +18 +23 (на высокогорье Карпат ночью +6 +11, днем +12 +15).

На остальной территории страны без осадков, лишь днем на юго-востоке страны, в Житомирской и Винницкой областях небольшой дождь, гроза. Ночная температура +13 +18, дневная — до +23 +28.

В Киеве и области завтра без осадков. Ночью +13 +18, днем +23 +28.

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Источник: Укргидрометцентр
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