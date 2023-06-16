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С 23 июня начнет работу Единый реестр оружия. В МВД рассказали, что изменится

магазин зброї
Фото: Pixabay

В Украине с 23 июня начнет работать Единый реестр оружия (ЕРЗ), который поможет автоматизировать учет оружия и сделать процесс получения разрешений удобным и доступным для граждан.

В МВД рассказали о преимуществах реестра и что должно измениться.

Основными преимуществами является то, что легко можно будет получать информацию о своем оружии. А благодаря диджитализации процедура получения разрешений будет упрощена.

Что изменится после введения Единого реестра оружия:

  • Состоится переход разрешений в электронный формат;
  • появится возможность подать документы на оружие в электронном кабинете;
  • в будущем приложении Дія будет отображаться информация об оружии и разрешениях;
  • вместо бумажных бланков будут формироваться выписки из Единого реестра оружия, содержащие QR-коды;
  • единое окно для граждан предоставит возможность отслеживать сведения о собственном оружии.

Единый реестр оружия предусматривает создание электронных кабинетов. Поэтому украинцы смогут получить услугу, не выходя из дома, без посещения органа Нацполиции.

єдиний реєстр зброї

МВС

Что необходимо сделать при подаче документов через Единое окно:

  • Зайти на портал Единое окно гражданина;
  • авторизоваться;
  • оформить заявку;
  • прикрепить пакет необходимых документов;
  • добавить сканкопии;
  • заверить копии электронной подписью;
  • отправить заявку.

Порядок получения цифровых услуг в сфере оборота оружия:

  1. Формируется в электронной форме средствами ведения Единого реестра оружия.
  2. Нацполицией принимается решение о владении оружием.
  3. Отображается в Едином окне гражданина.

При подаче документов на получение разрешения на оружие в магазине надо написать личное обращение в магазин и предоставить пакет необходимых документов.

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Источник: МВД
МВД, реєстрація, Украинское оружие
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