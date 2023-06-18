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Суспільство
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Речник Повітряних сил розкрив подробиці знищення двох російських вертольотів Ка-52 у Донецькій області

Речник Повітряних сил розкрив подробиці знищення двох російських вертольотів Ка-52 у Донецькій області
Фото: Getty Images

Українські військові знищили два російські бойові вертольоти Ка-52 на Східному напрямку. Це сталося вчора, 17 червня.

Про це заявив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі національного інформаційного телемарафону Єдині новини.

За його словами, ЗСУ приземлили гелікоптери вчора близько 22:00-23:00 на Донецькому напрямку.

– Дуже гарні для нас новини, – сказав речник Повітряних сил України, коментуючи роботу воїнів на Східному напрямку.

Юрій Ігнат зазначив, що російська ударна авіація, серед якої є вертольоти Ка-52, продовжує атакувати територію України.

Речник Повітряних сил ЗСУ стверджує, що ворожі літаки та гелікоптери не залітають на лінію зіткнення, але завдають ударів дистанційно.

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Війна в Україні, Донецька область, ЗСУ, Літаки, літаки РФ
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