В Одессе ограничивается работа ночных клубов и развлекательных заведений — решение ОВА
В Одессе ограничивается работа ночных клубов и других развлекательных заведений на период с 22:00 вечера до 09:00 утра.
По данным Одесского городского совета, ограничивается хозяйственная деятельность предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности и отраслевой принадлежности, в сферах обслуживания и развлечений, в частности, но не исключительно, развлекательных комплексов, клубов, центров, других субъектов предоставления развлекательных услуг населению путем запрета.
В то же время в Одессе запрещено использование световых или подобных световых средств, ухудшающих демаскирующие признаки территории.
Также запрещено использование звукового оборудования, аппаратуры, акустических систем или других музыкальных средств.
В период с 22:00 до 09:00 запрещено обслуживание населения вне или в помещениях и на соответствующих территориях.
Кроме того, запрещено пребывание, передвижение, вход или выход граждан, иностранцев или лиц без гражданства.
Соответствующее решение принято совместно главой Одесской ОВА и командующим оперативно-стратегической группировки войск Одесса. Это объяснили необходимостью обеспечить безопасность жизни и здоровья людей, вызванную вооруженной агрессией РФ.
Источник: Одесский городской совет