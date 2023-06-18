В Одессе ограничивается работа ночных клубов и развлекательных заведений — решение ОВА

В Одессе ограничивается работа ночных клубов и других развлекательных заведений на период с 22:00 вечера до 09:00 утра.

По данным Одесского городского совета, ограничивается хозяйственная деятельность предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности и отраслевой принадлежности, в сферах обслуживания и развлечений, в частности, но не исключительно, развлекательных комплексов, клубов, центров, других субъектов предоставления развлекательных услуг населению путем запрета.

В то же время в Одессе запрещено использование световых или подобных световых средств, ухудшающих демаскирующие признаки территории.

Также запрещено использование звукового оборудования, аппаратуры, акустических систем или других музыкальных средств.

В период с 22:00 до 09:00 запрещено обслуживание населения вне или в помещениях и на соответствующих территориях.

Кроме того, запрещено пребывание, передвижение, вход или выход граждан, иностранцев или лиц без гражданства.

Соответствующее решение принято совместно главой Одесской ОВА и командующим оперативно-стратегической группировки войск Одесса. Это объяснили необходимостью обеспечить безопасность жизни и здоровья людей, вызванную вооруженной агрессией РФ.

Источник: Одесский городской совет

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