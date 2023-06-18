Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
На Київщині чоловік систематично ґвалтував власну доньку – його затримали
На дні обмілілого Каховського водосховища виявили залишки церкви XVIII століття
Поблизу Переяслава фура переїхала військового
Терміново
Обстріл Київщини: кількість постраждалих зросла до семи, серед них двоє дітей
Після резонансу: в Києві скасували закупівлю сотень барабанів для укриттів
Суспільство
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

В Одесі обмежується робота нічних клубів і розважальних закладів – рішення ОВА

В Одесі обмежується робота нічних клубів і розважальних закладів – рішення ОВА
Фото: Pixabay

В Одесі обмежується робота нічних клубів та інших розважальних закладів на період від 22:00 вечора до 09:00 ранку.

За даними Одеської міської ради, обмежується господарська діяльність підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та галузевої належності, у сферах обслуговування та розваг, зокрема, але не виключно, розважальних комплексів, клубів, центрів, інших суб’єктів надання розважальних послуг населенню шляхом заборони.

Водночас в Одесі заборонено використання світлових або подібних до світлових засобів, що погіршують демаскувальні ознаки території.

Також заборонено використання звукового обладнання, апаратури, акустичних систем або інших музичних засобів.

У період з 22:00 до 09:00 заборонено обслуговування населення поза або у приміщеннях і на відповідних територіях.

Крім того, заборонено перебування, пересування, вхід чи вихід громадян, іноземців або осіб без громадянства.

Відповідне рішення ухвалено спільно очільником Одеської ОВА та командувачем оперативно-стратегічного угруповання військ Одеса. Це пояснили необхідністю забезпечити безпеку життя та здоров’я людей, спричинену збройною агресією РФ.

Читайте також
Купатися заборонено. В Одесі всі пляжі визнали непридатними
Пляж Одеси

Джерело: Одеська міська рада

Війна в Україні, заборона, Одеса, Одеська область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
КамАЗ повністю забитий трупами: окупант розповів про великі втрати у ПВК Вагнер
В Одесі обмежується робота нічних клубів і розважальних закладів – рішення ОВА
За відмову від паспорта РФ мінують будинки: на Запоріжжі окупанти посилили тиск на місцевих
В Одесі обмежується робота нічних клубів і розважальних закладів – рішення ОВА
Це ядерний шантаж: Юсов про дії окупантів на Запорізькій АЕС
В Одесі обмежується робота нічних клубів і розважальних закладів – рішення ОВА
Олімпіада-2024: ПАРЄ розгляне резолюцію про недоспуск росіян
Олімпійські ігри
Побив через ревнощі та закопав у сараї: на Одещині чоловік вбив дружину
В Одесі обмежується робота нічних клубів і розважальних закладів – рішення ОВА
Відео
Ракети від США та Британії, боєприпаси від Норвегії й Данії: підсумки Рамштайну-13

Україна отримає нову військову допомогу, західна авіакоаліція для підсилення оборони українського неба розширюється. Уже почали працювати над стартом прискореної програми навчання українських пілотів.

Петро Дем’янчук
Рятуються запасами та свердловинами: як виживають селяни на Дніпропетровщині без річки
Вода, кран
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (16.06.2023)
В Одесі обмежується робота нічних клубів і розважальних закладів – рішення ОВА
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (16.06.2023)
В Одесі обмежується робота нічних клубів і розважальних закладів – рішення ОВА
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (16.06.2023)
В Одесі обмежується робота нічних клубів і розважальних закладів – рішення ОВА
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь