В Одесі обмежується робота нічних клубів і розважальних закладів – рішення ОВА

В Одесі обмежується робота нічних клубів та інших розважальних закладів на період від 22:00 вечора до 09:00 ранку.

За даними Одеської міської ради, обмежується господарська діяльність підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та галузевої належності, у сферах обслуговування та розваг, зокрема, але не виключно, розважальних комплексів, клубів, центрів, інших суб’єктів надання розважальних послуг населенню шляхом заборони.

Водночас в Одесі заборонено використання світлових або подібних до світлових засобів, що погіршують демаскувальні ознаки території.

Також заборонено використання звукового обладнання, апаратури, акустичних систем або інших музичних засобів.

У період з 22:00 до 09:00 заборонено обслуговування населення поза або у приміщеннях і на відповідних територіях.

Крім того, заборонено перебування, пересування, вхід чи вихід громадян, іноземців або осіб без громадянства.

Відповідне рішення ухвалено спільно очільником Одеської ОВА та командувачем оперативно-стратегічного угруповання військ Одеса. Це пояснили необхідністю забезпечити безпеку життя та здоров’я людей, спричинену збройною агресією РФ.

Джерело: Одеська міська рада

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