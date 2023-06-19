Социальная помощь лицам с инвалидностью III группы 2023: все, что нужно знать

Лица с инвалидностью в Украине имеют право на социальные выплаты и льготы от государства. Все нюансы и размер зависят от того, какую группу устанавливают человеку. Какую социальную помощь получают лица с инвалидностью III группы в Украине в 2023 году – читайте в материале Фактов ICTV.

Социальная помощь лицам с инвалидностью III группы: важные нюансы

Если человеку установили III группу, он имеет право на пенсию по инвалидности. Она зависит от страхового стажа или возраста. Для того чтобы получить группу, необходимо в органах медико-социальной экспертизы Министерства здравоохранения Украины определить степень ограничения жизнедеятельности, причину, время наступления и другое.

При этом независимо от группы, раз в год лицо с инвалидностью должно проходить повторную комиссию. Это касается и детей с инвалидностью. Заявление о назначении пенсии подают в Пенсионный фонд Украины не позднее чем через три месяца со дня установления инвалидности.

Социальная помощь лицам с инвалидностью III группы 2023: сумма

В 2023 году лица с инвалидностью III группы и страховым стажем от 1 до 14 лет получают 50% пенсии по возрасту. То есть конечная сумма зависит от стажа и зарплаты, рассчитывается индивидуально. Минимальный размер пенсий по инвалидности III группы – 2 093 грн (для работающих лиц).

Какая еще оказывается социальная помощь от государства для лиц с инвалидностью III группы

К государственной социальной помощи назначаются льготы, относящиеся к времени отдыха. Например, лица с инвалидностью III группы имеют ежегодный основной отпуск на 2 дня дольше, а для инвалидов войны предоставляется дополнительный отпуск с сохранением зарплаты – 14 календарных дней в году. Также действуют льготы на проезд железнодорожным транспортом, обучение, медикаменты и жилищно-коммунальные услуги.

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