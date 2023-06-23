Уровень воды в станционном ставке-охладителе АЭС в норме: Запорожская ОВА о последствиях подрыва ГЭС

В Запорожской области уровень воды в нижнем бьефе — 13,36 м, что ниже нормы на 1,14 м. Всего с момента подрыва плотины Каховской гидроэлектростанции уровень воды снизился на 3,80 м.

Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация. По данным ОВА, уровень воды в станционном ставке-охладителе Запорожской атомной электростанции в норме.

Отмечается, что сейчас отсутствуют перебои с поставками питьевой воды для населения.

По результатам мониторинговых исследований качества питьевой воды, отклонения от нормативных показателей отсутствуют.

В акватории Каховского водохранилища за последние сутки заморных явлений не фиксируют. В Запорожской ОВА уверяют, что следят за ситуацией после подрыва Каховской ГЭС российскими войсками.

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