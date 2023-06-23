Рівень води в станційному ставку-охолоджувачі АЕС в нормі: Запорізька ОВА про наслідки підриву ГЕС

У Запорізькій області рівень води у нижньому б’єфі – 13,36 м, що нижче норми на 1,14 м. Загалом з моменту підриву греблі Каховської гідроелектростанції рівень води знизився на 3,80 м.

Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація. За даними ОВА, рівень води в станційному ставку-охолоджувачі Запорізької атомної електростанції у нормі.

Зазначається, що наразі відсутні перебої з постачанням питної води для населення.

За результатами моніторингових досліджень якості питної води, відхилення від нормативних показників відсутні.

В акваторії Каховського водосховища за останню добу заморних явищ не фіксують. У Запорізькій ОВА запевняють, що стежать за ситуацією після підриву Каховської ГЕС російськими військами.

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