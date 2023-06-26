Показала безграничную благодарность: волонтер рассказал о спасении овчарки из Херсона, которая обнимала его ногу

Фото со спасенной овчаркой из Херсона в первые дни после подрыва Каховской ГЭС облетело весь мир. Этот кадр, который зафиксировали сразу несколько фотографов, поразил миллионы людей.

Факты отыскали волонтера, чью ногу так не хотела отпускать собака.

Это Руслан Горбаль. Ему 40 лет. Он работает в составе команды Спасение животных Харьков/Animal rescue Kharkiv. Мужчина рассказал больше о спасенной овчарке и о себе.

По его словам, зоозащитная организация работает в Харькове почти 10 лет.

— Наша организация в Харькове работает уже около 10 лет, мы занимались спасением животных в самом городе, а также в области. Это разного рода ситуации, связанные с необходимостью спасения жизни, то есть сбитые собаки, коты на деревьях, собаки, которые упали в какие-то люки, ямы, собаки, которые тонут и т. д., – рассказывает Руслан.

С начала полномасштабного вторжения добавилась эвакуация из зоны боевых действий, и Руслан последний год фактически этим и занимается, эвакуирует животных из зоны линии соприкосновения в Харьковском и Донецком регионах.

Новость о подрыве Каховской ГЭС застала мужчину по дороге в Часов Яр — в тот день как раз была плановая поездка. Срочные дела удалось быстро закончить и команда вернулась в Харьков.

В тот же день команда ночью выехала в Херсон. На утро были там. С собой спасатели имели только одну надувную лодку на веслах, на следующий день подвезли все остальное, рассказывает Руслан.

Одним из первых спасенных животных и стала овчарка, фото которой облетели все медиа и соцсети. Это девочка, которая очень замерзла, рассказывает волонтер.

Овчарку нашли на плавающих досках дома. Собака сидела наполовину в воде, тряслась от страха, но все же пошла в руки.

— И когда я на берегу достал ее из лодки, она крепко обняла меня за ногу и не хотела отпускать. Именно это удалось поймать на камеру. В тот момент я думал, что собака сильно напугана и не отпускает меня. Но потом понял, что таким образом она показала зависимость всех животных от нас с вами, от людей, и показала свою безграничную благодарность за спасение. Мне кажется, что в этом и есть секрет того, что фото стало известным на весь мир, — говорит Руслан.

После пережитого страха и переохлаждения собаку передали на реабилитацию в Одессу.

Ее владелица нашлась еще в первый день, но забрать ее не может, поэтому учитывая это, волонтеры решили дать собаке новое имя — Джина.

И теперь Джина будет искать новых хозяев, а волонтер с остальной командой вернулись в Харьков и продолжают выполнять работу, эвакуируют животных из зоны боевых действий и ищут им новые семьи.

— Слава Украине! Пусть жизнь победит все! — добавил Руслан.

Фото: Даниил Павлов

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