Показала безмежну вдячність: волонтер розповів про порятунок вівчарки з Херсону, яка обіймала його ногу

Фото з урятованою вівчаркою з Херсона в перші дні після підриву Каховської ГЕС облетіло весь світ. Цей кадр, який зафіксували одразу кілька фотографів, вразив мільйони людей.

Факти відшукали волонтера, чию ногу так не хотіла відпускати собака.

Це Руслан Горбаль. Йому 40 років. Він працює в складі команди Порятунок тварин Харків/Animal rescue Kharkiv. Чоловік розповів більше про врятовану вівчарку та про себе.

За його словами, зоозахисна організація працює в Харкові майже 10 років..

– Наша організація в Харкові працює вже близько 10 років, ми займалися порятунком тварин в самому місті, а також в області. Це різного роду ситуації, пов’язані з необхідністю порятунку життя, тобто збиті собаки, коти на деревах, собаки, які впали в якісь люки, ями, собаки, що тонуть тощо, – розповідає Руслан.

Від початку повномасштабного вторгнення додалася евакуація із зони бойових дій, і Руслан останній рік фактично цим і займається, евакуює тварин із зони лінії зіткнення в Харківському та Донецькому регіонах.

Новина про підрив Каховської ГЕС застала чоловіка дорогою до Часового Яру – того дня якраз була планова поїздка. Термінові справи вдалося швидко закінчити і команда повернулася назад до Харкова.

Того ж дня команда вночі виїхала в Херсон. На ранок були там. Із собою рятувальники мали лише один надувний човен на веслах, наступного дня підвезли все інше, розповідає Руслан.

Однією з перших врятованих тварин і стала вівчарка, фото якої облетіли всі медіа та соцмережі. Це дівчинка, яка дуже змерзла, розповідає волонтер.

Вівчарку знайшли на дошках, що плавали. Собака сиділа наполовину в воді, трусилася від страху, але все-таки пішла до рук.

– І коли я на березі дістав її з човна, вона міцно обійняла мене за ногу й не хотіла відпускати. Саме це вдалося спіймати на камеру. В той момент я думав, що собака сильно налякана та не відпускає мене. Але потім зрозумів, що таким чином вона показала залежність всіх тварин від нас із вами, від людей, та показала свою безмежну вдячність за порятунок. Мені здається, що в цьому і є секрет того, що фото стало відомим на весь світ, – каже Руслан.

Після пережитого страху та переохолодження собаку передали на реабілітацію до Одеси.

Її власниця знайшлася ще в перший день, але забрати її не може, тому, з огляду на це, волонтери вирішили дати собаці нове ім’я – Джина.

Тож тепер Джина шукатиме нових господарів, а волонтер із рештою команди повернулися до Харкова і далі виконують роботу, евакуюють тварин із зони бойових дій та шукають їм нові родини.

– Слава Україні! Хай життя переможе все! – додав Руслан.

Фото: Данило Павлов

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