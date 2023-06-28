Под его командованием сбили 13 Кинжалов: Зеленский присвоил звание Героя Украины Сергею Яременко

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины командиру 96 зенитной ракетной бригады Воздушного командования Центр, полковнику Сергею Яременко. Под его командованием силы ПВО уничтожили уже 13 аэробаллистических ракет Х-47 Кинжал.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ. Отмечается, что после полномасштабного вторжения Сергей Яременко возглавляет бригаду, которая отбивает воздушные атаки России в центральных и северных регионах Украины.

— Именно зенитчики под командованием Сергея Яременко с позывным Гранит выдержали безумные воздушные атаки на Киев в мае-июне, не позволив ни одной из более 200 целей точно поразить объекты, и уничтожили уже 13 “непобедимых” аэробаллистических ракет Х-47 Кинжал. Они освоили современные зенитные ракетные комплексы различных производителей и обошли теорию вероятности, все чаще демонстрируя 100% результат, — говорится в сообщении.

Сам Герой Украины Сергей Яременко отметил, что силы противовоздушной обороны год назад и сейчас — это кардинально разные вещи. По его словам, это удается достичь благодаря мастерству зенитчиков и предоставленному современному вооружению.

— Уверен, что все наследие СССР постепенно будет становиться историей, а бригада полностью перевооружится современной техникой. Убежден, сейчас уже все поняли, насколько важно инвестировать в противовоздушную защиту Украины, — подчеркнул Яременко.

По данным из открытых источников, в начале мая 2023 года Украина впервые сбила российскую аэробаллистическую ракету Кинжал.

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