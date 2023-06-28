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Юлия Захарченко, редактор ленты

Под его командованием сбили 13 Кинжалов: Зеленский присвоил звание Героя Украины Сергею Яременко

Под его командованием сбили 13 Кинжалов: Зеленский присвоил звание Героя Украины Сергею Яременко
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины командиру 96 зенитной ракетной бригады Воздушного командования Центр, полковнику Сергею Яременко. Под его командованием силы ПВО уничтожили уже 13 аэробаллистических ракет Х-47 Кинжал.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ. Отмечается, что после полномасштабного вторжения Сергей Яременко возглавляет бригаду, которая отбивает воздушные атаки России в центральных и северных регионах Украины.

— Именно зенитчики под командованием Сергея Яременко с позывным Гранит выдержали безумные воздушные атаки на Киев в мае-июне, не позволив ни одной из более 200 целей точно поразить объекты, и уничтожили уже 13 “непобедимых” аэробаллистических ракет Х-47 Кинжал. Они освоили современные зенитные ракетные комплексы различных производителей и обошли теорию вероятности, все чаще демонстрируя 100% результат, — говорится в сообщении.

Сам Герой Украины Сергей Яременко отметил, что силы противовоздушной обороны год назад и сейчас — это кардинально разные вещи. По его словам, это удается достичь благодаря мастерству зенитчиков и предоставленному современному вооружению.

— Уверен, что все наследие СССР постепенно будет становиться историей, а бригада полностью перевооружится современной техникой. Убежден, сейчас уже все поняли, насколько важно инвестировать в противовоздушную защиту Украины, — подчеркнул Яременко.

По данным из открытых источников, в начале мая 2023 года Украина впервые сбила российскую аэробаллистическую ракету Кинжал.

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