Большинство украинцев верят в лучшее будущее и не планируют покидать свои города — опрос IRI

Подавляющее большинство населения верит в лучшее будущее, положительно оценивает качество услуг, предоставляемых местными властями, и планирует оставаться в своих городах во время войны с Россией и после ее завершения.

Об этом свидетельствуют результаты нового опроса общественного мнения Международного республиканского института, проведенного среди 16,8 тыс. респондентов в 21 городе Украины.

— То, что многие украинцы не хотят переезжать в условиях серьезной угрозы со стороны России, свидетельствует об их решимости. Это также демонстрирует доверие граждан к местному самоуправлению в очень сложные времена, — сказал старший региональный директор IRI в Евразии Стивен Никс.

Жители планируют оставаться в своих нынешних общинах, несмотря на обострение ситуации в военное время и после войны. От 45% до 61% планируют остаться в пределах своего города, даже если ситуация вблизи него усложнится из-за военных действий. Кроме того, от 87% до 96% жителей в каждом из опрошенных городов заявили, что не собираются покидать свой город после войны.

На вопрос, каким они видят будущее, от 74% до 90% граждан ответили, что скорее обнадеживающим. Кроме того, большинство опрошенных в 18 из 21 населенного пункта — от 50% до 82% респондентов — считают, что их город движется в правильном направлении.

Опрос также показал, что многие жители одобряют качество услуг, которые предоставляют органы местного самоуправления в их городах. В частности, 75-90% респондентов в каждом городе оценили качество услуг по энергоснабжению на хорошо или отлично.

— Качество электроэнергии и энергоснабжения является чрезвычайно важным. Энергоснабжение будет ключевым как для гражданского населения, так и для военных осенью и зимой, если война все еще будет продолжаться, — сказал Стивен Никс.

Значительная часть жителей каждого города — от 39% до 62% — считает, что органы местной власти должны определять приоритеты восстановления местных общин.

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Опрос был проведен Социологической группой Рейтинг по заказу Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института в 21 городе Украины (в Киеве и областных центрах, где ситуация с безопасностью позволяла проводить опрос) с 21 апреля до 22 мая 2023 года методом личного интервью дома у респондентов.

Всего было опрошено n= 16,8 тыс. жителей Украины в возрасте 18 лет и старше. Данные опроса, полученные в каждом городе, были взвешены по гендерно-возрастным показателям с использованием данных Государственной службы статистики Украины на 1 января 2022 года.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 95% для каждого показателя не превышает +/- 3,5 процентных пунктов. Средний коэффициент достижимости респондентов — 56%. Исследование финансировалось Агентством США по международному развитию (USAID).

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