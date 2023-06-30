Більшість українців вірять у краще майбутнє та не планують покидати свої міста – опитування IRI

Переважна більшість населення вірить у краще майбутнє, позитивно оцінює якість послуг, що надаються місцевою владою, і планує залишатися у своїх містах під час війни з Росією та після її завершення.

Про це свідчать результати нового опитування громадської думки Міжнародного республіканського інституту, проведене серед 16,8 тис. респондентів у 21 місті України.

– Те, що багато українців не хочуть переїжджати в умовах серйозної загрози з боку Росії, свідчить про їхню рішучість. Це також демонструє довіру громадян до місцевого самоврядування у дуже складні часи, – сказав старший регіональний директор IRI у Євразії Стівен Нікс.

Мешканці планують залишатися у своїх нинішніх громадах, попри загострення ситуації у воєнний час та після війни. Від 45% до 61% планують залишитися в межах свого міста, навіть якщо ситуація поблизу нього ускладниться через воєнні дії. Крім того, від 87% до 96% мешканців у кожному з опитаних міст заявили, що не збираються покидати своє місто після війни.

На запитання, яким вони бачать майбутнє, від 74% до 90% громадян відповіли, що скоріше обнадійливим. Крім того, більшість опитаних у 18 з 21 населеного пункту – від 50% до 82% респондентів – вважають, що їхнє місто рухається у правильному напрямку.

Опитування також показало, що багато мешканців схвалюють якість послуг, які надають органи місцевого самоврядування в їхніх містах. Зокрема, 75-90% респондентів у кожному місті оцінили якість послуг з енергопостачання на добре або відмінно.

– Якість електроенергії та енергопостачання є надзвичайно важливими. Енергопостачання буде ключовим як для цивільного населення, так і для військових восени та взимку, якщо війна все ще триватиме, – сказав Стівен Нікс.

Значна частина мешканців кожного міста – від 39% до 62% – вважає, що органи місцевої влади повинні визначати пріоритети відбудови місцевих громад.

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Опитування було проведено Соціологічною групою Рейтинг на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту в 21 місті України (у Києві та обласних центрах, де безпекова ситуація дозволяла проводити опитування) з 21 квітня до 22 травня 2023 року методом особистого інтерв’ю вдома у респондентів.

Всього було опитано n= 16,8 тис. жителів України віком 18 років і старше. Дані опитування, отримані в кожному місті, було зважено за гендерно-віковими показниками з використанням даних Державної служби статистики України на 1 січня 2022 року.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 95% для кожного показника не перевищує +/-3,5 відсоткових пунктів. Середній коефіцієнт досяжності респондентів – 56%. Дослідження фінансувалося Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

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