Как переводить баллы по НМТ для поступления 2023 — таблица
В этом году абитуриенты вместо ВНО сдают Национальный мультипредметный тест. Определение его результатов осуществляется в два этапа.
На первом — участник получает балл по каждому из предметов, а на втором этапе происходит вычет рейтинговых оценок результатов НМТ по 200-балльной шкале.
Именно эти баллы и используются при поступлении в университеты, как обычно происходит с ВНО.
Как переводятся баллы НМТ для поступления — читайте в материале Фактов ICTV.
Какие проходные баллы по каждому предмету на НМТ 2023
Национальный мультитест 2023 года содержит три предметных блока: два обязательных — по украинскому языку и математике, и один по выбору участника НМТ: истории Украины, биологии, физики, химии, иностранного (английского, немецкого, французского, испанского) языка.
- Для проходного по математике нужно набрать 4 тестовых балла.
- По истории Украины надо правильно ответить на 6 тестов.
- С иностранного — 4 балла.
- По физике — 4 балла.
- По химии — 4 балла.
- По биологии — 5 баллов.
Таблица перевода тестовых баллов с украинского языка 2023
|Тестовый бал
|Балл по шкале 100–200
|5
|100
|6
|105
|7
|110
|8
|114
|9
|118
|10
|122
|11
|125
|12
|128
|13
|131
|14
|134
|15
|136
|16
|138
|17
|140
|18
|142
|19
|143
|20
|144
|21
|145
|22
|146
|23
|148
|24
|149
|25
|150
|26
|151
|27
|152
|28
|153
|29
|154
|30
|155
|31
|156
|32
|158
|33
|160
|34
|162
|35
|165
|36
|168
|37
|171
|38
|174
|39
|176
|40
|179
|41
|182
|42
|186
|43
|190
|44
|195
|45
|200
Таблица перевода тестовых баллов по математике 2023
|Тестовый бал
|Балл по шкале 100–200
|4
|100
|5
|107
|6
|114
|7
|121
|8
|126
|9
|131
|10
|134
|11
|137
|12
|140
|13
|143
|14
|145
|15
|147
|16
|148
|17
|149
|18
|150
|19
|151
|20
|152
|21
|153
|22
|155
|23
|157
|24
|159
|25
|163
|26
|167
|27
|171
|28
|175
|29
|181
|30
|187
|31
|193
|32
|200
Таблица перевода тестовых баллов по истории Украины 2023
|Тестовый бал
|Балл по шкале 100–200
|6
|100
|7
|106
|8
|109
|9
|112
|10
|115
|11
|118
|12
|121
|13
|124
|14
|127
|15
|130
|16
|132
|17
|134
|18
|136
|19
|138
|20
|140
|21
|141
|22
|142
|23
|143
|24
|144
|25
|145
|26
|146
|27
|147
|28
|148
|29
|149
|30
|150
|31
|151
|32
|152
|33
|153
|34
|154
|35
|155
|36
|156
|37
|157
|38
|158
|39
|159
|40
|160
|41
|162
|42
|164
|43
|166
|44
|168
|45
|170
|46
|173
|47
|176
|48
|178
|49
|181
|50
|184
|51
|188
|52
|192
|53
|196
|54
|200
Таблица перевода тестовых баллов по иностранному языку (английский/немецкий/французский/испанский) 2023
|Тестовый бал
|Балл по шкале 100–200
|4
|100
|5
|107
|6
|114
|7
|121
|8
|126
|9
|131
|10
|134
|11
|137
|12
|140
|13
|143
|14
|145
|15
|147
|16
|148
|17
|149
|18
|150
|19
|151
|20
|152
|21
|153
|22
|155
|23
|157
|24
|159
|25
|163
|26
|167
|27
|171
|28
|175
|29
|181
|30
|187
|31
|193
|32
|200
Таблица перевода тестовых баллов по биологии 2023
|Тестовый бал
|Балл по шкале 100–200
|5
|100
|6
|105
|7
|110
|8
|114
|9
|118
|10
|122
|11
|125
|12
|128
|13
|131
|14
|134
|15
|136
|16
|138
|17
|140
|18
|142
|19
|144
|20
|145
|21
|146
|22
|147
|23
|148
|24
|149
|25
|150
|26
|151
|27
|152
|28
|153
|29
|154
|30
|155
|31
|156
|32
|157
|33
|158
|34
|160
|35
|162
|36
|165
|37
|168
|38
|171
|39
|174
|40
|176
|41
|179
|42
|182
|43
|186
|44
|190
|45
|195
|46
|200
Таблица перевода тестовых баллов по физике 2023
|Тестовый бал
|Балл по шкале 100–200
|4
|100
|5
|107
|6
|114
|7
|121
|8
|126
|9
|131
|10
|134
|11
|137
|12
|140
|13
|143
|14
|145
|15
|147
|16
|148
|17
|149
|18
|150
|19
|151
|20
|152
|21
|153
|22
|155
|23
|157
|24
|159
|25
|163
|26
|167
|27
|171
|28
|175
|29
|181
|30
|187
|
31
|193
|32
|200
Таблица перевода тестовых баллов по химии 2023
|Тестовый бал
|Балл по шкале 100–200
|4
|100
|5
|106
|6
|111
|7
|116
|8
|121
|9
|125
|10
|129
|11
|132
|12
|135
|13
|138
|14
|140
|15
|142
|16
|143
|17
|144
|18
|146
|19
|147
|20
|148
|21
|149
|22
|150
|23
|151
|24
|152
|25
|153
|26
|154
|27
|156
|28
|158
|29
|160
|30
|162
|31
|164
|32
|167
|33
|170
|34
|173
|35
|177
|36
|181
|37
|185
|38
|190
|39
|195
|40
|200
Кстати, на сайте Osvita.ua можно в онлайн-режиме рассчитать свои баллы по НМТ:
- перейдите по ссылке;
- в конце страницы найдите онлайн-расчет;
- выберите предмет;
- укажите свой балл;
- получите результат по 200-балльной шкале.
Фото: МОН