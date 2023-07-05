Карта ветров в Украине: каким будет направление ветра в ближайшие дни

Ветер считается сильным тогда, когда его скорость превышает 19 м/с. Сопровождает такой ветер чаще всего сильный дождь. Иногда — наводнения или мороз.

Сегодня больше всего украинцев беспокоит направление ветра в районе оккупированной Запорожской атомной станции, которую россияне угрожают взорвать.

Карта ветров Украина

По состоянию на 5 июля 2023 года ветер дует в юго-западном направлении от ЗАЭС, а это значит, что подрыв коснется Херсона, Николаева и временно оккупированного Крыма.

Чтобы не стать жертвой опасного ветра, вам необходимо открыть карту ветров онлайн.

На ней вы увидите направления ветров в вашем регионе, их скорость и другие характеристики.

Ветровая Карта Windy

Помимо текущего направления ветра на карте Windy также можно увидеть, как ветер изменится в ближайшие дни.

Например, 6 и 7 июля ветер особо не изменится, он будет веять с востока, а вот 8-9 июля он станет северным.

Начиная с 10 июля 2023 года, ветер существенно изменит направление и станет северо-западным. А вот 12 июля ветер будет западным.

Если оккупанты взорвут ЗАЭС в эти дни, ветер понесет радиацию в район Донецка, Ростова-на-Дону, Волгограда и Морозовска.

О чем говорит скорость ветра

На скорости 14-15 м/с могут опрокидываться разнообразные металлические конструкции, обламываются ветки на деревьях.

Штормовой ветер — 26 м/с, может оборвать линии электропередачи и транспортных сетей. А вот искры, которые идут от проводов, могут вызвать сильный пожар.

Ветер силой в 28 м/с способен не только снести линии электропередачи, но и создать огромные завалы из веток и упавших деревьев.

Катастрофической считается сила ветра 31,5 м/с. Такой ветер разрушает легкие здания и разбивает стекло в витринах. Это очень опасно, если возле окон ходят люди.

К тому же могут оборваться линии электропередачи; они спокойно колыхаются на ветру и представляют сильную опасность для жизни людей.

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