Какой радиационный фон в Украине — онлайн-карта
Еще в конце февраля 2022 года россияне оккупировали Запорожскую АЭС. С тех пор там постоянно находится личный состав и военная техника врага.
4 июля 2023 года ВСУ официально сообщили о возможной подготовке оккупантами провокации на ЗАЭС — на кровле 3 и 4 энергоблоков россияне разместили подозрительные устройства, похожие на взрывные.
Каждый украинец хочет чувствовать себя в безопасности и первым узнать о возможной угрозе.
Факты ICTV подготовили для вас онлайн-карту радиации в Украине.
Онлайн карта радиационного фона в Украине
Карта SaveEcoBot в режиме онлайн поможет узнать уровень радиационного фона и контролировать ситуацию. Она показывает радиационный фон, уровень загрязнения воздуха, а также пожары по всей Украине.
Какие нормы радиационного фона
- 0,1 — 0,2 м3в/ч — обычный уровень радиационного фона;
- до 0,3 м3в/ч — нормальный радиационный фон;
- 0,3-1,2 – м3в/ч — повышенный радиационный фон;
- свыше 1,2 — м3в/ч — опасный радиационный фон.
Что делать в случае радиационной аварии
- Зайдите в укрытие, подвал или в середину здания. Радиоактивный материал осаждается снаружи зданий, поэтому лучше держаться как можно дальше от стен и крыши.
- Заберите с собой домашних животных.
- Закройте и заблокируйте все окна и двери в помещении, не подходите к ним без необходимости.
- Сделайте многодневный запас воды в герметичных емкостях. Продукты заверните в пленки и положите в холодильник или шкаф.
- Подготовьте маску, респиратор или ватно-марлевую повязку для защиты органов дыхания.
- Следите за сообщениями от спасателей ГСЧС, полиции, местных властей.
Не успел в Харькове утихнуть скандал с концертом Лободы и протестом школьницы, как в городе снова пылает. Пассажирка такси сняла на видео, как водитель обозвал Украину “несуществующей”, а все потому, что она попросила его выключить российскую музыку в салоне автомобиля. Девушка отказалась ехать с водителем, а видео выложила в Instagram, чтобы утопающая в крови из-за России страна знала своих антигероев.Татьяна Доцяк