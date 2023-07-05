Какой радиационный фон в Украине — онлайн-карта

Еще в конце февраля 2022 года россияне оккупировали Запорожскую АЭС. С тех пор там постоянно находится личный состав и военная техника врага.

4 июля 2023 года ВСУ официально сообщили о возможной подготовке оккупантами провокации на ЗАЭС — на кровле 3 и 4 энергоблоков россияне разместили подозрительные устройства, похожие на взрывные.

Каждый украинец хочет чувствовать себя в безопасности и первым узнать о возможной угрозе.

Факты ICTV подготовили для вас онлайн-карту радиации в Украине.

Онлайн карта радиационного фона в Украине

Карта SaveEcoBot в режиме онлайн поможет узнать уровень радиационного фона и контролировать ситуацию. Она показывает радиационный фон, уровень загрязнения воздуха, а также пожары по всей Украине.

Какие нормы радиационного фона

0,1 — 0,2 м3в/ч — обычный уровень радиационного фона;

— обычный уровень радиационного фона; до 0,3 м3в/ч — нормальный радиационный фон;

— нормальный радиационный фон; 0,3-1,2 – м3в/ч — повышенный радиационный фон;

— повышенный радиационный фон; свыше 1,2 — м3в/ч — опасный радиационный фон.

Что делать в случае радиационной аварии

Зайдите в укрытие, подвал или в середину здания. Радиоактивный материал осаждается снаружи зданий, поэтому лучше держаться как можно дальше от стен и крыши.

Заберите с собой домашних животных.

Закройте и заблокируйте все окна и двери в помещении, не подходите к ним без необходимости.

Сделайте многодневный запас воды в герметичных емкостях. Продукты заверните в пленки и положите в холодильник или шкаф.

Подготовьте маску, респиратор или ватно-марлевую повязку для защиты органов дыхания.

Следите за сообщениями от спасателей ГСЧС, полиции, местных властей.

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