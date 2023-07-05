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Владислава Ткаченко, редакторка ленты

Какой радиационный фон в Украине — онлайн-карта

Карта радіаційного фону в Україні від 05.07.23

Еще в конце февраля 2022 года россияне оккупировали Запорожскую АЭС. С тех пор там постоянно находится личный состав и военная техника врага.

4 июля 2023 года ВСУ официально сообщили о возможной подготовке оккупантами провокации на ЗАЭС — на кровле 3 и 4 энергоблоков россияне разместили подозрительные устройства, похожие на взрывные.

Каждый украинец хочет чувствовать себя в безопасности и первым узнать о возможной угрозе.

Факты ICTV подготовили для вас онлайн-карту радиации в Украине.

Онлайн карта радиационного фона в Украине

Карта SaveEcoBot в режиме онлайн поможет узнать уровень радиационного фона и контролировать ситуацию. Она показывает радиационный фон, уровень загрязнения воздуха, а также пожары по всей Украине.

Какие нормы радиационного фона

  • 0,1 — 0,2 м3в/ч — обычный уровень радиационного фона;
  • до 0,3 м3в/ч — нормальный радиационный фон;
  • 0,3-1,2 – м3в/ч — повышенный радиационный фон;
  • свыше 1,2 — м3в/ч — опасный радиационный фон.

Что делать в случае радиационной аварии

  • Зайдите в укрытие, подвал или в середину здания. Радиоактивный материал осаждается снаружи зданий, поэтому лучше держаться как можно дальше от стен и крыши.
  • Заберите с собой домашних животных.
  • Закройте и заблокируйте все окна и двери в помещении, не подходите к ним без необходимости.
  • Сделайте многодневный запас воды в герметичных емкостях. Продукты заверните в пленки и положите в холодильник или шкаф.
  • Подготовьте маску, респиратор или ватно-марлевую повязку для защиты органов дыхания.
  • Следите за сообщениями от спасателей ГСЧС, полиции, местных властей.
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ЗАЕС, Карта, онлайн, Радіація
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Не успел в Харькове утихнуть скандал с концертом Лободы и протестом школьницы, как в городе снова пылает. Пассажирка такси сняла на видео, как водитель обозвал Украину “несуществующей”, а все потому, что она попросила его выключить российскую музыку в салоне автомобиля. Девушка отказалась ехать с водителем, а видео выложила в Instagram, чтобы утопающая в крови из-за России страна знала своих антигероев.

Татьяна Доцяк
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