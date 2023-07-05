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Суспільство
Владислава Ткаченко, редакторка стрічки

Карта вітрів в Україні: яким буде напрямок вітру найближчими днями

Карта вітрів - 05.07.23
Фото: Unsplash

Вітер вважається сильним тоді, коли його швидкість перевищує 19 м/с. Супроводжує такий вітер найчастіше сильний дощ. Іноді – повені чи мороз.

Сьогодні найбільше українців турбує напрямок вітру в районі окупованої Запорізької атомної станції, яку росіяни погрожують підірвати.

Карта вітрів України

Станом на 5 липня 2023 року вітер північно-східний. А це значить, що підрив зачепить Херсон, Миколаїв та тимчасово окупований Крим.

Щоб не стати жертвою небезпечного вітру, вам необхідно відкрити мапу вітрів онлайн.

На ній ви побачите напрямки вітрів у вашому регіоні, їхню швидкість та інші характеристики.

Карта вітрів Windy

Окрім поточного напрямку вітру, на карті Windy також можна переглянути, як змінюватиметься вітер найближчими днями.

Наприклад, 6 та 7 липня вітер особливо не зміниться, він віятиме зі сходу, а ось 8-9 липня він стане північним.

Починаючи з 10 липня 2023 року, вітер суттєво змінить напрямок та стане північно-західним. А ось 12 липня вітер буде західним.

Якщо окупанти підірвуть ЗАЕС у ці дні, вітер понесе радіацію в район Донецька, Ростова-на-Дону, Волгограда та Морозовська.

Про що говорить швидкість вітру

На швидкості 14-15 м/с можуть перекидатись різноманітні металеві конструкції, обламуються гілки на деревах.

Штормовий вітер – 26 м/с, може обірвати лінії електропередачі та транспортних мереж. А ось іскри, які йдуть від проводів, можуть спричинити сильну пожежу.

Вітер силою у 28 м/с здатний не тільки знести лінії електропередачі, а й створити величезні завали через гілки та впалі дерева.

Катастрофічною вважається сила вітру 31,5 м/с. Такий вітер руйнує легкі будівлі та розбиває скло у вітринах. Це дуже небезпечно, якщо біля вікон ходять люди.

До того ж можуть обірватися лінії електропередачі; вони спокійно колихаються за вітром і становлять сильну небезпеку для життя людей.

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