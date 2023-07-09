Вибухи у Керчі: Киричевський припустив, що це могло бути

У Криму прогриміла серія вибухів вдень 9 липня, після чого російська сторона заявила про нібито збиття крилатої ракети в районі Керчі. Рух мостом через Керченську протоку (Кримським мостом) тимчасово зупинили на обидві сторони через атаку.

Експерт Defence Express Іван Киричевський пояснив, чи могли ракетами Storm Shadow, які мають на озброєнні Збройні сили України, спробувати завдати ударів по Кримському мосту.

На його думку, російські сили протиповітряної оборони могли побачити на локаторах крилату ракету, однак насправді це могли бути американські безпілотники, які використовують як приманку для ППО, типу ADM-160 MALD.

Киричевський наголосив, що Storm Shadow переважно використовують для комбінованих ракетних ударів. Він зазначив, що неможливо зараз встановити, чим намагалися вдарити по Кримському мосту.

Однак він припускає, що ЗСУ можуть пошкодити якусь з частин мосту через Керченську протоку, якщо матимуть відповідні наміри. Він пропонує українцям заварити чай та дочекатися точних результатів, а не провидінь росіян.

Джерело: Radio NV

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