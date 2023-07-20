Когда абитуриенты узнают, зачислены ли они в вузы в 2023 году – даты
Вступительная кампания 2023 года — в разгаре. Поступающие уже сдали национальный мультимедийный тест, зарегистрировали электронные кабинеты и загрузили необходимые документы для поступления.
19 июля ЗВО начали принимать заявления и документы от абитуриентов. Теперь поступающие ждут результатов поданных в вузы заявлений.
Когда будет известно, поступил абитуриент в вуз в 2023 году или нет – читайте в материале Фактов ICTV.
Основные сроки вступления 2023
Возможность подать заявление на поступление в вуз появилась у поступающих 19 июля 2023 года. В этом году заявления подаются в электронном виде через личный кабинет абитуриента.
Поступающие могут подать до 5 заявлений на места государственного и регионального заказа в фиксированных (закрытых) и открытых конкурсных предложениях на любые специальности.
Максимальное количество, которое сможет подать поступающий, – 20 заявлений.
Напоминаем, что в 2023 году принимают сертификаты ВНО 2020 и 2021 годов и результаты НМТ 2022-го и 2023 года.
Прием заявлений начался 19 июля и продлится до 31 июля 2023 года 18:00.
Для людей, выбравших творческие специальности, поступление происходит на основе индивидуального устного собеседования или творческих конкурсов. Регистрация на участие в собеседованиях или конкурсах осуществляется:
- для поступления на бюджет – с 3 июля до 18:00 10 июля;
- для вступления на контракт – с 3 июля до 18:00 25 июля.
Творческие конкурсы проводились с 7 по 18 июля включительно (для поступающих на бюджетные места). Для поступающих на контракт — до 31 июля.
Когда станет известно, вступил или нет
Обнародование рейтинговых списков поступающих и предоставление рекомендаций к зачислению и обнародование списка поступающих на бюджет осуществляется не позднее 5 августа.
Поступающие, прошедшие на бюджет, должны подтвердить желание поступить и подать оригиналы документов до 18:00 8 августа.
Предоставление рекомендаций к зачислению и обнародование списка рекомендованных для абитуриентов, вступающих на контракт на открытые и фиксированные (закрытые) конкурсные предложения, осуществляется не ранее 9 августа.
Само зачисление состоится:
- на бюджет — до 10 августа;
- на контракт — не позднее 30 августа 2023 года.
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