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Владислава Ткаченко, редакторка стрічки

Коли абітурієнти дізнаються, чи зараховані вони до вишів у 2023 році – дати

Компʼютер, вступ
Фото: Unsplash

Вступна кампанія 2023 року – у розпалі. Вступники вже склали національний мультимедійний тест, зареєстрували електронні кабінети й завантажили необхідні документи для вступу.

19 липня ЗВО розпочали приймати заяви та документи від вступників. Тепер абітурієнти чекають на результати поданих до вишів заяв.

Коли буде відомо, вступив абітурієнт до вишу у 2023 році чи ні, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Основні терміни вступу 2023

Можливість подати заяву на вступ до вишу зʼявилася у вступників 19 липня 2023 року. Цьогоріч заяви подають в електронному вигляді через особистий кабінет вступника.

Вступники можуть подати до 5 заяв на місця державного та регіонального замовлення у фіксованих (закритих) і відкритих конкурсних пропозиціях на будь-які спеціальності.

Максимальна кількість, яку зможе подати вступник, – 20 заяв.

Нагадаємо, що у 2023 році приймають сертифікати ЗНО 2020 та 2021 років і результати НМТ 2022-го та 2023 року.

Приймання заяв розпочалося 19 липня і триватиме до 31 липня 2023 року 18:00.

Для людей, які обрали творчі спеціальності, вступ відбувається на основі індивідуальної усної співбесіди або творчих конкурсів. Реєстрація на участь у співбесідах чи конкурсах здійснюється:

  • для вступу на бюджет – із 3 липня до 18:00 10 липня;
  • для вступу на контракт – із 3 липня до 18:00 25 липня.

Творчі конкурси проводилися з 7 до 18 липня включно (для вступників на бюджетні місця). Для вступників на контракт – до 31 липня.

Коли стане відомо, вступив чи ні

Оприлюднення рейтингових списків вступників і надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку вступників на бюджет здійснюється не пізніше від 5 серпня.

Вступники, які пройшли на бюджет, повинні підтвердити бажання вступити та подати оригінали документів до 18:00 8 серпня.

Надання рекомендацій до зарахування й оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на контракт на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції, здійснюється не раніше від 9 серпня.

Саме зарахування відбудеться:

  • на бюджет – до 10 серпня;
  • на контракт – не пізніше від 30 серпня 2023 року.

Вступна кампанія
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