Можно ли быть опекуном и работать: важные нюансы, на которые следует обратить внимание

Чтобы официально считаться опекуном, просто заботиться о подопечном или проживать вместе с ним – мало. Вам необходимо установить попечительство по всем правилам украинского законодательства. Можно ли быть опекуном и работать – читайте в материале.

Можно ли быть опекуном и работать: объясняет эксперт

Юрист Екатерина Анищенко утверждает, что сначала следует определиться с понятиями. Ибо опека устанавливается над малолетними (в возрасте до 14 лет, которые являются сиротами или лишены родительской опеки), и физическими лицами, признанными недееспособными.

В свою очередь попечительство устанавливается над несовершеннолетними лицами (возрастом от 14 до 18 лет, которые являются сиротами или лишены родительской опеки), и физическими лицами, гражданская дееспособность которых ограничена.

То есть над совершеннолетними лицами устанавливается не опека, а забота. Правила установления опеки и попечительства определены совместным приказом Минтруда, Минобразования, Минздрава и Госкомитета по делам семьи и молодежи N 34/166/131/88 от 26.05.99, зарегистрированным в Минюсте 17 июня 1999 года.

Над совершеннолетними дееспособными лицами, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно защищать свои права и исполнять свои обязанности, попечитель может быть назначен только по их просьбе (п. 2.3. Правил). Просьбы они должны подать в местный орган опеки и попечительства – это подразделение местных органов власти.

Орган опеки и попечительства также составит акт обследования условий жизни лица, нуждающегося в попечительстве, и описание его имущества, акт проверки условий жизни будущего попечителя и вывод о возможности выполнять попечительские обязанности.

Каким требованиям должен отвечать попечитель

По словам эксперта, попечитель должен отвечать таким же требованиям, что и опекун. Для оформления заботы над пожилым человеком необходимо, в частности, решение суда о признании лица ограниченно дееспособным.

Суд может ограничить гражданскую дееспособность физического лица, если оно страдает психическим расстройством, которое существенно влияет на его способность осознавать значение своих действий и (или) управлять ими, если оно злоупотребляет спиртными напитками, наркотическими средствами, токсичными веществами, азартными играми, а также для других лиц, а также других лиц.

Порядком о представлении и оформлении документов, назначении и выплате компенсации физическим лицам, оказывающим социальные услуги по уходу на непрофессиональной основе, устанавливается механизм назначения и выплаты компенсации за уход (далее – компенсация), назначаемый физическому лицу, оказывающему социальные услуги по уходу без осуществления предпринимательской деятельности на непрофессиональной.

Как определяют размер компенсации при опекунстве

При определении размера компенсации руководствуются методикой исчисления среднемесячного совокупного дохода семьи для предоставления социальных услуг.

И именно в этой методике отмечено, что при исчислении среднемесячного совокупного дохода семьи получателя социальных услуг или физического лица, оказывающего социальные услуги, учитываются доходы с источниками происхождения в Украине, а также доходы полученные от любых видов их деятельности, в частности доходы от выполнения работ, предоставление услуг по гражданско-правовым и трудовым договорам.

То есть лицо, которое официально является физическим лицом предпринимателем или получает официальный среднемесячный совокупный доход в размере, превышающем прожиточный минимум на одного человека (а по состоянию на сегодня это 2589 гривен) не имеет права на компенсацию социальной услуги по уходу на непрофессиональной основе.

То есть, попечителем не может быть лицо, официально трудоустроенное.

Однако следует отметить, что никаким указанным Постановлением КМУ не предусмотрено запрета попечителю осуществлять постоянный уход за пожилым человеком, однако, добровольно отказаться от компенсации за уход на непрофессиональной основе. А если Законом не запрещено, значит разрешено. Однако эксперт считает, что такое разрешение придется защищать в суде.

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