Чи можна бути опікуном і працювати: важливі нюанси, на які варто звернути увагу

Щоб офіційно вважатися опікуном, просто дбати про підопічного або проживати разом з ним – мало. Вам необхідно встановити опікунство за всіма правилами українського законодавства. Чи можна бути опікуном і працювати – читайте в матеріалі.

Чи можна бути опікуном і працювати: пояснює експерт

Юрист Катерина Аніщенко стверджує, що спочатку варто визначитись із поняттями. Бо опіка встановлюється над малолітніми особами (віком до 14 років, які є сиротами або позбавлені батьківського піклування), та фізичними особами, які визнані недієздатними. Своєю чергою піклування встановлюється над неповнолітніми особами (віком від 14 до 18 років, які є сиротами або позбавлені батьківського піклування), та фізичними особами, цивільна дієздатність яких обмежена.

Тобто, над повнолітніми особами встановлюється не опіка, а піклування. Правила встановлення опіки та піклування визначені спільним наказом Мінпраці, Міносвіти, Мінохорони здоров’я та Держкомітету у справах сім’ї та молоді N 34/166/131/88 від 26.05.99, зареєстрованим в Мін’юсті 17 червня 1999 р. за N 387/3680.

Над повнолітніми дієздатними особами, які за станом здоров’я не можуть самостійно захищати свої права і виконувати свої обов’язки, піклувальник може бути призначений лише на їх прохання (п. 2.3. Правил).

Прохання вони повинні подати до місцевого органу опіки та піклування – це підрозділ місцевих органів влади.

Орган опіки та піклування також складе акт обстеження умов життя особи, що потребує піклування, і опис її майна, акт перевірки умов життя майбутнього піклувальника та висновок про можливість виконувати опікунські обов’язки.

Яким вимогам має відповідати піклувальник

За словами експерта, піклувальник повинен відповідати таким самим вимогам, що й опікун. Для оформлення піклування над людиною похилого віку необхідно, зокрема, рішення суду про визнання особи обмежено дієздатною.

Суд може обмежити цивільну дієздатність фізичної особи, якщо вона страждає на психічний розлад, який істотно впливає на її здатність усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними, якщо вона зловживає спиртними напоями, наркотичними засобами, токсичними речовинами, азартними іграми тощо і тим ставить себе чи свою сім’ю, а також інших осіб, яких вона за законом зобов’язана утримувати, у скрутне матеріальне становище.

Порядком про подання та оформлення документів, призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі встановлюється механізм призначення і виплати компенсації за догляд (далі – компенсація), що призначається фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без провадження підприємницької діяльності на непрофесійній основі.

Як визначають розмір компенсації при опікунстві

При визначенні розміру компенсації керуються методикою обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для надання соціальних послуг.

І саме в цій методиці заначено, що при обчисленні середньомісячного сукупного доходу сім’ї отримувача соціальних послуг або фізичної особи, яка надає соціальні послуги, враховуються доходи з джерелами походження в Україні, а також доходи отримані від будь-яких видів їхньої діяльності, зокрема доходи від виконання робіт, надання послуг за цивільно-правовими й трудовими договорами та інше.

Тобто, особа яка офіційно є фізичною особою підприємцем або отримує офіційний середньомісячний сукупний дохід у розмірі, що перевищує прожитковий мінімум на одну особу (а станом на сьогодні це 2589 гривень) не має права на компенсацію соціальної послуги з догляду на непрофесійній основі.

Тобто, піклувальником не може бути особа, яка офіційно працевлаштована.

Однак, варто зазначити, що жодним вказаною Постановою КМУ не передбачено заборони піклувальнику здійснювати постійний догляд за людиною похилого віку однак, добровільно відмовитись від компенсації за догляд на непрофесійній основі.

А що Законом не заборонено, то значить дозволено. Однак, експерт вважає, що такий дозвіл прийдеться захищати в суді.

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