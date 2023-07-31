Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
В санатории возле Трускавца девочка выстрелила в голову 10-летнему мальчику: что известно
Наша независимость закаляется в войне: историки о важности Дня украинской государственности
Срочно
Россия атаковала ракетами многоэтажку в Днепре, девять пострадавших
Это меня убило, я кричала от боли: Харлан высказалась о дисквалификации и поблагодарила за поддержку
В РФ заявляют об атаке беспилотников на Москву: что известно
Общество
Юлия Захарченко, редактор ленты

В условиях тотального минирования пришлось идти на хитрости: как украинские военные освободили Старомайорское

В условиях тотального минирования пришлось идти на хитрости: как украинские военные освободили Старомайорское
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские воины освободили Старомайорское Донецкой области в условиях тотального минирования — это уникальная операция. Саперам пришлось прибегать к различным хитростям, а штурмовикам — продвигаться со специальными орудиями для снятия вражеских растяжек и последующего подрыва.

Об этом заявил спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень. По его словам, украинские защитники били палками по минам-лепесткам. В то же время противопехотные мины старались не трогать, поскольку под ними могли оставаться вспомогательные гранаты.

— Есть такие так называемые минные шлагбаумы — перекрытие путей в виде минирования, объехать их невозможно, потому что глубокие и широкие воронки от авиабомб. К тому же грунтовые дороги размякли после дождей, — поделился Шершень.

Спикер Сил обороны Таврического направления отметил, что из Старомайорского не смогли забрать трофейную технику из-за минных полей.

Журналисты Донбасс Реалии поговорили с одним из штурмовиков, который освобождал этот населенный пункт. Военный 35 отдельной бригады морской пехоты с позывным Дикий опроверг вбросы российской пропаганды, что Старомайорское якобы освобождали с российскими ВДВ и бойцами так называемой ДНР.

Он поделился, что сейчас российские войска обстреливают населенный пункт с помощью артиллерии, однако не готовы штурмовать Старомайорское. Военный сказал, что украинская армия скоро будет в Урожайном.

В то же время заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отметила, что наши воины во время контрнаступления на разных направлениях совершают чудеса, которые обязательно останутся в мировых учебниках. 27 июля стало известно об освобождении Старомайорского Донецкой области Силами обороны Украины.

Читайте также
Враг не может пополнять резервы: Гуменюк об ударах по Чонгарскому мосту и контрнаступлении
В условиях тотального минирования пришлось идти на хитрости: как украинские военные освободили Старомайорское

Война в Украине, Донецкая область, ВСУ, Україна-Росія, українські військові
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Не все переселенцы получат выплаты: что изменится для ВПЛ с 1 августа
Верещук
Враг не может пополнять резервы: Гуменюк об ударах по Чонгарскому мосту и контрнаступлении
В условиях тотального минирования пришлось идти на хитрости: как украинские военные освободили Старомайорское
Украина до 1 октября будет полностью готова к отопительному сезону 2023-2024 — Кубраков
Опалення
ВСУ заняли позиции вблизи Орехова на Запорожье — МВД
В условиях тотального минирования пришлось идти на хитрости: как украинские военные освободили Старомайорское
Украина и США на следующей неделе начнут переговоры относительно гарантий безопасности — Ермак
Андрій Єрмак
Видео
Многие ребята погибли на глазах, потому что стекли кровью: воспоминания очевидцев теракта в Оленовке

Факты ICTV нашли азовцев, которые в ночь теракта в Оленовке находились в бараке. В годовщину трагедии они рассказали, какой ужас пережили.

Кристина Величанская
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (30.07.2023)
В условиях тотального минирования пришлось идти на хитрости: как украинские военные освободили Старомайорское
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (30.07.2023)
В условиях тотального минирования пришлось идти на хитрости: как украинские военные освободили Старомайорское
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (30.07.2023)
В условиях тотального минирования пришлось идти на хитрости: как украинские военные освободили Старомайорское
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (30.07.2023)
В условиях тотального минирования пришлось идти на хитрости: как украинские военные освободили Старомайорское
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь