В условиях тотального минирования пришлось идти на хитрости: как украинские военные освободили Старомайорское

Украинские воины освободили Старомайорское Донецкой области в условиях тотального минирования — это уникальная операция. Саперам пришлось прибегать к различным хитростям, а штурмовикам — продвигаться со специальными орудиями для снятия вражеских растяжек и последующего подрыва.

Об этом заявил спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень. По его словам, украинские защитники били палками по минам-лепесткам. В то же время противопехотные мины старались не трогать, поскольку под ними могли оставаться вспомогательные гранаты.

— Есть такие так называемые минные шлагбаумы — перекрытие путей в виде минирования, объехать их невозможно, потому что глубокие и широкие воронки от авиабомб. К тому же грунтовые дороги размякли после дождей, — поделился Шершень.

Спикер Сил обороны Таврического направления отметил, что из Старомайорского не смогли забрать трофейную технику из-за минных полей.

Журналисты Донбасс Реалии поговорили с одним из штурмовиков, который освобождал этот населенный пункт. Военный 35 отдельной бригады морской пехоты с позывным Дикий опроверг вбросы российской пропаганды, что Старомайорское якобы освобождали с российскими ВДВ и бойцами так называемой ДНР.

Он поделился, что сейчас российские войска обстреливают населенный пункт с помощью артиллерии, однако не готовы штурмовать Старомайорское. Военный сказал, что украинская армия скоро будет в Урожайном.

В то же время заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отметила, что наши воины во время контрнаступления на разных направлениях совершают чудеса, которые обязательно останутся в мировых учебниках. 27 июля стало известно об освобождении Старомайорского Донецкой области Силами обороны Украины.

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